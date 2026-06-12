Chủ nhà Canada đấu Bosnia & Herzegovina ở trận ra quân bảng B World Cup 2026, diễn ra lúc 2h ngày 13/6.

Canada tuy bất bại trong 8 trận gần nhất, nhưng 5 trong số đó là tỷ số hòa. Trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026, họ thắng 2-0 Uzbekistan và hòa 1-1 CH Ireland.

Canada sẽ không có hậu vệ trái Alphonso Davies, người đang hồi phục sau chấn thương gân kheo, ở trận ra quân. Ảnh: DFL/Bundesliga

Điểm đáng chú ý ở các trận giao hữu gần đây của Canada là hiếm khi để thủng lưới quá 1 bàn. Les Rouges chưa để thủng lưới nhiều hơn 2 bàn trong một trận đấu, kể từ trận thua 0-4 Hà Lan (tháng 6/2024).

Nếu nơi hậu tuyến chơi chắc chắn thì Canada lại không có được hàng công sắc bén, để tận dụng tốt thời cơ chuyển các trận hòa thành thắng.

Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina gây bất ngờ khi giành vé tham dự World Cup lần thứ 2 trong lịch sử, sau chiến thắng kịch tính trên chấm phạt đền trước đội bóng 4 lần ẵm cúp vàng thế giới là Italia ở trận play-off.

Có lẽ Bosnia & Herzegovina bước vào đấu chủ nhà Canada, với điểm tựa lớn là tinh thần, còn kết quả giai đoạn chuẩn bị không mấy ấn tượng: 2 trận đều hòa và khan bàn thắng – 0-0 Bắc Macedonia, 1-1 Panama.

Kể từ trận thua 1-2 Áo ở vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 9/2025, Bosnia & Herzegovina có thành tích bất bại với 2 thắng, 6 hòa.

Bosnia & Herzegovina không được các chuyên gia đặt niềm tin chiến thắng ra quân. Ảnh: Khel Now

Ngôi sao được Bosnia & Herzegovina trông cậy là lão tướng 40 tuổi, Edin Dzeko, cựu tiền đạo Man City và Inter Milan, hiện chơi cho Schalke 04.

Canada rất cần khởi đầu suôn sẻ ở ngày hội World Cup 2026, vượt qua áp lực trước khán giả nhà. Trong quá khứ, Canada chưa từng gặp Bosnia & Herzegovina. Trận đấu được chuyên gia Sportskeeda dự đoán sẽ có ít bàn thắng và kết thúc với tỷ số hòa.

Cụ thể, kết quả dự đoán Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina, với chủ nhà có thể là người ghi bàn trước.

Chuyên gia bóng đá Chris Sutton của BBC cho rằng, Canada không giành chiến thắng ra quân. Ông cũng dự đoán tỷ số trận đấu sẽ là 1-1.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá ESPN, Ryan O'Hanlon dự đoán kết quả đấu sẽ là 2-1, nghiêng về chủ nhà Canada.

Chuyên gia Sportsmole cũng chọn Canada, tin rằng dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, cộng chiều sâu đội hình sẽ giúp họ lấy trọn 3 điểm ngày ra quân. Dự đoán kết quả Canada 1-0 Bosnia & Herzegovina.

Đội hình dự kiến:

Canada: Crepeau; Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin

Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Burnic, Gigovic, Muharemovic, Memia; Celik, Basic, Bajraktarevic; Mahmic, Demirovic, Bazdar