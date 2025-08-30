Trong tuyên bố ngắn gọn mới nhất, CLB Real Betis thừa nhận rằng, họ không đủ khả năng chi trả gói tài chính đã đạt thỏa thuận với MU.

Ngày hôm qua, MU đồng ý thanh lý Antony cho Betis với mức phí 21,6 triệu bảng Anh kèm điều khoản hưởng 50% lợi nhuận bán lại trong tương lai.

Antony vẫn chưa rõ tương lai - Ảnh: T.T

Tuy nhiên, vẫn còn khúc mắc về điều khoản cá nhân, khoản thanh toán nghỉ việc và tiền lương thiếu hụt phía Antony cho biết vẫn chưa được các bên thống nhất.

Dù lời đề nghị của đội bóng Tây Ban Nha được MU chấp nhận, nhưng sau đó Betis đột ngột "quay xe", tuyên bố rút lui vì tổng chi phí của thỏa thuận quá cao.

"Không có thỏa thuận nào cả và chúng tôi rút lại đề nghị chuyển nhượng vì Real Betis không đủ khả năng chi trả phí chuyển nhượng, cũng như MU phải đền bù tiền lương cho Antony" - thông báo từ Real Betis.

Đội bóng thành Manchester nhận định, đây là chiêu trò đàm phán vì tất cả đều đang chờ Antony chấp nhận điều khoản thôi việc được đưa ra.

Hiện vẫn chưa rõ cầu thủ người Brazil có hạ thấp yêu cầu để khởi động lại thương vụ hay không. Trong khi Betis đang cố gắng ép giá đối tác.