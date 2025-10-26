Kết quả
Vòng 9
25/10/2025 02:00:00 Leeds 2 - 1 West Ham
25/10/2025 21:00:00 Newcastle 2 - 1 Fulham
25/10/2025 21:00:00 Chelsea 1 - 2 Sunderland
25/10/2025 23:30:00 Manchester United 4 - 2 Brighton
G4HxQgbXkAA6u9m.jpg
Matheus Cunha 'mở tài khoản' trong màu áo MU - Ảnh: MUFC

Đội hình ra sân

MU: Lammens; De Ligt, Yoro, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha, Sesko.

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck.

Bàn thắng: Cunha 24', Casemiro 34', Mbeumo 61', 90'+7 - Welbeck 74', Kostoulas 90'+2

26/10/2025 | 01:35

Kết thúc

G4IEpT0XoAAdJ1k.jpeg
MU giành chiến thắng thứ ba liên tiếp ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: P.L
Thu gọn
26/10/2025 | 01:28

90'+7

Bàn thắng (4-2, Bryan Mbeumo): Heaven chuyền xuyên tuyến, Bruno Fernandes nhấc chân thông minh tạo điều kiện để Mbeumo kết thúc chính xác tung lưới Brighton.

Thu gọn
26/10/2025 | 01:20

90'+2

Bàn thắng (3-2, Kostoulas): Từ quả phạt góc bên cánh phải của Milner, Kostoulas bật cao đánh đầu lái bóng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

G4IDvsYXQAAatcH.jpg
Kostoulas đánh đầu ghi bàn - Ảnh: P.L
Thu gọn
26/10/2025 | 01:18

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
26/10/2025 | 01:15

88'

Kadioglu bất ngờ nã đại bác sấm sét từ khoảng cách hơn 30m nhưng thủ thành Lammens bay người đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Thu gọn
26/10/2025 | 01:06

77'

Brighton đang đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ. Minteh vừa rẽ vào từ cánh phải cứa lòng thiếu chính xác.

Thu gọn
26/10/2025 | 01:06

74'

Bàn thắng (3-1, Welbeck): Được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng ngay đầu vòng cấm, Danny Welbeck bước lên thực hiện pha cứa lòng điệu nghệ tung lưới Lammens.

G4H_1_WXUAEkFrO.jpg
Welbeck đá phạt đẳng cấp - Ảnh: P.L
Thu gọn
26/10/2025 | 00:58

71'

Bruno Fernandes cướp được bóng rồi trả ngược thuận lợi cho Mbeumo đặt lòng dội cột dọc bật ra.

Thu gọn
26/10/2025 | 00:57

69'

Có được tỷ số an toàn, HLV Amorim rút các trụ cột như Luke Shaw, Casemiro hay Amad ra, tung vào Heaven, Mainoo cùng Dorgu.

Thu gọn
26/10/2025 | 00:50

61'

Bàn thắng (3-0, Mbeumo): Cắt được bóng ở giữa sân, MU tấn công vỗ mặt. Sesko đẩy bóng xuống cho Mbeumo dứt điểm chân trái vào góc gần nâng tỷ số lên 3-0.

G4H8uYyXEAAWosi.jpg
G4H91JuXMAACPAU.jpg
Mbeumo ăn mừng bàn thứ 3 - Ảnh: MUFC
Thu gọn
26/10/2025 | 00:44

54'

Cắt được bóng ngoài tuyến hai, Sesko quăng chân nã đại bác không đánh bại được thủ môn Brighton.

Thu gọn
26/10/2025 | 00:37

48'

Cunha đánh gót thông minh cho Bruno Fernandes lách qua 2 hậu vệ đội khách rồi sút cận chân đúng vào vị trí thủ môn Verbruggen chọn sẵn.

Thu gọn
26/10/2025 | 00:22

Kết thúc hiệp 1

G4H1FR4XYAAR5TR.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về MU - Ảnh: MUFC
Thu gọn
26/10/2025 | 00:08

37'

Từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Lewis Dunk đánh đầu cận thành suýt xé lưới MU.

Thu gọn
26/10/2025 | 00:05

34'

Bàn thắng (2-0, Casemiro): Đoạt bóng sau tình huống pressing tầm cao, Casemiro tung cú đá từ khoảng cách hơn 20m, bóng chạm người Ayari đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Verbruggen.

G4HyzWqW4AERA8H.jpg
G4HydcXWwAE9twm.jpg
Casemiro nhân đôi cách biệt - Ảnh: P.L
Thu gọn
26/10/2025 | 00:01

30'

Yakuba Minreh có pha bứt đi ấn tượng bên cánh trái. May mắn cho MU là thủ môn Lammens đã làm chủ được tình hình.

Thu gọn
25/10/2025 | 23:55

24'

Bàn thắng (1-0, Matheus Cunha): Nhận đường chuyền của Casemiro đầu vòng cấm, Cunha cứa lòng chân phải hiểm hóc nhằm góc xa mở tỷ số cho MU.

G4HwEWOXYAALmZ0.jpg
Cunha cứa lòng ghi bàn đầu tiên cho MU - Ảnh: P.L
G4HxnCwXQAAnzMD.jpeg
Thu gọn
25/10/2025 | 23:48

16'

Cunha xử lý hay đầu vòng cấm rồi dứt điểm căng buộc thủ thành Brighton phải đổ người cứu thua.

Thu gọn
25/10/2025 | 23:43

13'

Các cầu thủ Brighton đang thi đấu nhuần nhuyễn hơn, nhờ khả năng ban bật kết nối tốt giữa các cầu thủ.

resources_premierleague_pulselive_com 2242879039.jpg
Baleba tranh bóng với Bruno Fernandes - Ảnh: Premier League
Thu gọn
25/10/2025 | 23:37

7'

Welbeck thoát đi bên cánh phải rồi căng ngang cho Minteh dứt điểm hụt khá nguy hiểm.

Thu gọn
25/10/2025 | 23:31

1'

Mbeumo tạt vào từ cánh phải cho Bruno Fernandes đánh đầu chệch khung thành. MU đang nhập cuộc đầy hứng khởi.

Thu gọn
25/10/2025 | 23:31

23h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
25/10/2025 | 22:25

22h30

G4HXwdBXwAAE3P .jpg
G4HXwafWIAAJ_l2.jpg
Dàn sao MU đến sân - Ảnh: MUFC
Thu gọn
25/10/2025 | 22:24

22h15

G4HYvMIX0AAOWJC.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
G4HUQgQXkAA_6n2.jpeg
Đội hình ra sân Brighton - Ảnh: BHA
Thu gọn
25/10/2025 | 13:45

21h30

G38aYc2XgAA4rcP.jpg
G38aYctWkAAffLO.jpg
Các cầu thủ MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
Thu gọn
25/10/2025 | 13:44

21h

Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Mazraoui đã hoàn toàn bình phục.

Brighton: Solly March, Adam Webster và Jack Hinshelwood chấn thương. Khả năng ra sân của Kaoru Mitoma, Joel Veltman, Diego Gomez và Gruda còn bỏ ngỏ.

2Manchester United_Brighton_09162023.jpg
Brighton là khắc tinh của MU - Ảnh: MUFC
Thu gọn