23h30 ngày 25/10, sân Old Trafford:

Bỏ lại đằng sau chuỗi kết quả đầu mùa thất vọng, tinh thần bầy Quỷ đỏ đang phấn chấn hơn bao giờ hết, khi lần đầu tiên dưới thời Ruben Amorim thắng hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh - trước Sunderland và Liverpool.

Đánh bại nhà đương kim vô địch ngay tại Anfield là khoảnh khắc đáng nhớ với Ruben Amorim, người đã phải chịu vô vàn sức ép thời gian qua.

MU vừa giành 2 chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: FB

Kết quả cũng giúp MU leo lên vị trí thứ 9, chỉ kém đội nhì bảng Man City đúng 3 điểm, tương đương một trận thắng.

Hôm nay, Mbeumo cùng các đồng đội sẽ trở lại Old Trafford, nơi họ cũng hưởng trọn niềm vui ở ba cuộc đấu gần nhất trước Sunderland, Chelsea và Burnley.

Tuy vậy, Brighton là đối thủ cực kỳ 'kỵ giơ' của MU. Thống kê chỉ rõ điều này, khi Red Devils thua 6/7 lần chạm trán gần nhất.

Để phá dớp, Amorim cần sự bùng nổ của hàng công. Bộ ba Mbeumo - Cunha - Mount đã chơi hay ở trận gặp Liverpool nên nhiều khả năng tiếp tục được trọng dụng.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha có thể tiếp tục lựa chọn chiến thuật chơi bóng dài, bởi Brighton là đội rất giỏi trong việc gây áp lực tầm cao.

Thủ môn Lammens sẽ đảm trách những cú phát bóng kiểu "phi cơ lên thẳng". Casemiro cùng các đồng đội tập trung nhiệm vụ đoạt bóng hai, dàn xếp tấn công nhanh và trực diện.

MU sẽ đương đầu Brighton trên sân nhà - Ảnh: Khelnow

Về phần Brighton, Danny Welbeck là cái tên đáng chú ý nhất hiện tại. Cựu chân sút Quỷ đỏ xé lưới Chelsea, rồi lập cú đúp giúp đội nhà đánh gục Newcastle vòng đấu trước.

Vấn đề lớn của The Seagulls nằm ở hàng thủ, khi họ giữ sạch lưới duy nhất 1/20 trận vừa qua tại Ngoại hạng Anh.

Làm khách hôm nay, thầy trò Hurzeler tự tin vì thắng cả 3 chuyến hành quân gần nhất đến Old Trafford. Tuy nhiên, một MU đang chuyển mình mạnh mẽ quyết tâm ẵm trọn 3 điểm.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp hòa (0: 1/2) - TX: 3 hòa

Dự đoán: MU thắng 3-2

Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Mazraoui đã hoàn toàn bình phục.

Brighton: Solly March, Adam Webster và Jack Hinshelwood chấn thương. Khả năng ra sân của Kaoru Mitoma, Joel Veltman, Diego Gomez và Gruda còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mount, Mbeumo, Cunha.

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck.