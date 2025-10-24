Bất kể việc bị sứt mẻ đội hình vì chấn thương, Barca bước vào Siêu kinh điển đấu Real Madrid ở Bernabeu lúc 22h15 ngày 26/10 với kết quả tích cực: thắng 2-1 Girona ở La Liga và sau đó đè bẹp 6-1 Olympiakos tại Cúp C1.

Rashford đang dần hồi sinh trong màu áo Barca. Ảnh: FCB

MB cho hay, Hansi Flick đã có cuộc nói chuyện với giám đốc thể thao Deco sau khi tan trận và tranh thủ trong không khí phấn khởi, đề cập đến một số nhu cầu trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2026).

Trong số các chủ đề được thảo luận, vị thuyền trưởng Barca được cho đã nói với Deco: Barca hãy trả MU 30 triệu euro để mua đứt Marcus Rashford.

Hansi Flick rất hài lòng với Rashford, không chỉ ở trận đấu với Olympiakos mà tiền đạo lập cú đúp mà những tác động của anh với Barca ngày một đáng kể hơn.

Do không nằm trong kế hoạch của Ruben Amorim tại MU, Rashford đến Barca hồi mùa hè theo dạng cho mượn để tìm kiếm vận may.

Được sự tin tưởng của Hansi Flick, chân sút 27 tuổi dần lấy lại tự tin, khả năng ghi bàn và kháo khao chiến đấu. Rashford hiện đóng góp 5 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 12 lần ra sân cho Barca.

Hansi Flick hài lòng về Rashford và muốn Barca nhanh chóng mua đứt anh từ MU. Ảnh: B/R Football

Anh hòa nhập tốt với phòng thay đồ Barca, có mối quan hệ thoải mái với Lamine Yamal và Gavi. HLV Flick tin Rashford có thể trở thành trụ cột của đội.

Hồi mùa hè, chính Flick đã thúc giục Deco mang Rashford về vì Barca cần có một cầu thủ như vậy. Và trong đàm phán hỏi mượn từ MU, Barca kèm tùy chọn mua đứt với giá 30 triệu euro.

Hansi Flick nói về Rashford trong niềm vui: “Thật tốt khi có Rashford trong đội. Cầu ấy có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, nhanh nhẹn, xử lý bóng tốt và giải quyết những đường chuyền ngắn quanh vòng cấm cũng rất tốt. Cậu ấy rất tài năng, khả năng dứt điểm đáng kinh ngạc…”.

Trong khi đó, bản thân Rashford bày tỏ: “Tôi cảm nhận được sự tin tưởng của HLV Hansi Flick dành cho mình. Trước khi đến Barca, tôi biết ông ấy là HLV rất tuyệt và được làm việc cùng thực sự là một niềm vui”.

Rashford đang rất hào hứng cho trận đấu Siêu kinh điển đầu tiên của mình với Barca, làm khách Real Madrid ở Bernabeu lúc 22h15 ngày 26/10.