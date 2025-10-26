Ghi bàn
MU: Cunha (24'), Casemiro (33'), Mbeumo (61', 90'+7)
Brighton: Welbeck (74'), Kostoulas (90'+3)
Đội hình ra sân
MU: Lammens; De Ligt, Yoro, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha, Sesko.
Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck.
Kết thúc
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|8
|6
|1
|1
|12
|19
|2
|Sunderland
|9
|5
|2
|2
|4
|17
|3
|Manchester City
|8
|5
|1
|2
|11
|16
|4
|Manchester United
|9
|5
|1
|3
|1
|16
|5
|Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|3
|15
|6
|Liverpool
|9
|5
|0
|4
|2
|15
|7
|Tottenham
|8
|4
|2
|2
|7
|14
|8
|Chelsea
|9
|4
|2
|3
|6
|14
|9
|Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|4
|13
|10
|Brentford
|9
|4
|1
|4
|0
|13
|11
|Newcastle
|9
|3
|3
|3
|1
|12
|12
|Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|0
|12
|13
|Brighton
|9
|3
|3
|3
|-1
|12
|14
|Everton
|8
|3
|2
|3
|0
|11
|15
|Leeds
|9
|3
|2
|4
|-5
|11
|16
|Fulham
|9
|2
|2
|5
|-5
|8
|17
|Burnley
|8
|2
|1
|5
|-6
|7
|18
|Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|-10
|5
|19
|West Ham
|9
|1
|1
|7
|-13
|4
|20
|Wolves
|8
|0
|2
|6
|-11
|2
- Xuống hạng
90'+7
Bàn thắng (4-2, Bryan Mbeumo): Heaven chuyền xuyên tuyến, Bruno Fernandes nhấc chân thông minh tạo điều kiện để Mbeumo kết thúc chính xác tung lưới Brighton.
90'+2
Bàn thắng (3-2, Kostoulas): Từ quả phạt góc bên cánh phải của Milner, Kostoulas bật cao đánh đầu lái bóng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
88'
Kadioglu bất ngờ nã đại bác sấm sét từ khoảng cách hơn 30m nhưng thủ thành Lammens bay người đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
77'
Brighton đang đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ. Minteh vừa rẽ vào từ cánh phải cứa lòng thiếu chính xác.
74'
Bàn thắng (3-1, Welbeck): Được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng ngay đầu vòng cấm, Danny Welbeck bước lên thực hiện pha cứa lòng điệu nghệ tung lưới Lammens.
71'
Bruno Fernandes cướp được bóng rồi trả ngược thuận lợi cho Mbeumo đặt lòng dội cột dọc bật ra.
69'
Có được tỷ số an toàn, HLV Amorim rút các trụ cột như Luke Shaw, Casemiro hay Amad ra, tung vào Heaven, Mainoo cùng Dorgu.
61'
Bàn thắng (3-0, Mbeumo): Cắt được bóng ở giữa sân, MU tấn công vỗ mặt. Sesko đẩy bóng xuống cho Mbeumo dứt điểm chân trái vào góc gần nâng tỷ số lên 3-0.
54'
Cắt được bóng ngoài tuyến hai, Sesko quăng chân nã đại bác không đánh bại được thủ môn Brighton.
48'
Cunha đánh gót thông minh cho Bruno Fernandes lách qua 2 hậu vệ đội khách rồi sút cận chân đúng vào vị trí thủ môn Verbruggen chọn sẵn.
Kết thúc hiệp 1
37'
Từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Lewis Dunk đánh đầu cận thành suýt xé lưới MU.
34'
Bàn thắng (2-0, Casemiro): Đoạt bóng sau tình huống pressing tầm cao, Casemiro tung cú đá từ khoảng cách hơn 20m, bóng chạm người Ayari đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Verbruggen.
30'
Yakuba Minreh có pha bứt đi ấn tượng bên cánh trái. May mắn cho MU là thủ môn Lammens đã làm chủ được tình hình.
24'
Bàn thắng (1-0, Matheus Cunha): Nhận đường chuyền của Casemiro đầu vòng cấm, Cunha cứa lòng chân phải hiểm hóc nhằm góc xa mở tỷ số cho MU.
16'
Cunha xử lý hay đầu vòng cấm rồi dứt điểm căng buộc thủ thành Brighton phải đổ người cứu thua.
13'
Các cầu thủ Brighton đang thi đấu nhuần nhuyễn hơn, nhờ khả năng ban bật kết nối tốt giữa các cầu thủ.
7'
Welbeck thoát đi bên cánh phải rồi căng ngang cho Minteh dứt điểm hụt khá nguy hiểm.
1'
Mbeumo tạt vào từ cánh phải cho Bruno Fernandes đánh đầu chệch khung thành. MU đang nhập cuộc đầy hứng khởi.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
22h30
22h15
21h30
21h
Thông tin lực lượng
MU: Lisandro Martinez tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Mazraoui đã hoàn toàn bình phục.
Brighton: Solly March, Adam Webster và Jack Hinshelwood chấn thương. Khả năng ra sân của Kaoru Mitoma, Joel Veltman, Diego Gomez và Gruda còn bỏ ngỏ.