Phút 13, Irdissa Gueye bị đuổi khỏi sân vì tát đồng đội Michael Keane 
Chơi thiếu người từ sớm nhưng Everton vẫn đôi công sòng phẳng với MU
Phút 29, Dewsbury-Hall đi bóng qua Bruno và Yoro ở trung lộ rồi cứa lòng chân phải hiểm hóc mở tỷ số
Màn ăn mừng phấn khích của chàng tiền vệ người Anh
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Everton
Sang hiệp hai, MU dồn đội hình lên tấn công
Nhưng cả Mbeumo và Amad Diallo đều không thể tạo ra sự khác biệt
Bruno Fernandes có ít nhất 3 có hội nhưng đều kết thúc không thành
Thủ môn Jordan Pickford có màn trình diễn ấn tượng, với nhiều pha cản phá xuất thần để giữ sạch mành lưới
Chiến thắng xứng đáng dành cho Everton
HLV David Moyes có ngày trở về Old Trafford đầy ngọt ngào

Nguồn ảnh: EPA, SunSport, Premier League, BR Football