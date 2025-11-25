Kết quả bóng đá hôm nay 25/11/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Idrissa Gueye tức giận tát đồng đội Michael Keane sau tình huống cự cãi, khiến anh bị truất quyền thi đấu ngay đầu trận MU vs Everton.
MU đua ký ngôi sao đang lên Antoine Semenyo của Bournemouth giá 65 triệu bảng ở chuyển nhượng tháng 1/2026, sẵn sàng trao ngay số áo yêu thích.
Hòa 2-2 trên sân Elche, Real Madrid của Xabi Alonso trải qua 3 trận liền không thắng, với Kylian Mbappe im lặng trong 270 phút này.
Jude Bellingham cứu Real Madrid thoát thua trước Elche – hòa 2-2, Mbappe nổi giận bất thường phải nhận thẻ vàng của trọng tài.