Bộ mặt bạc nhược của PSG

Đêm khai màn mùa giải mới của PSG khởi đầu trong bầu không khí không mấy dễ chịu. Họ chỉ vừa trở lại tập luyện được 7 ngày, cộng thêm dư chấn từ quyết định gạt Gianluigi Donnarumma ra khỏi kế hoạch của HLV Luis Enrique.

Thủ môn người Italia, vẫn còn một năm hợp đồng, bị bỏ lại Paris không có mặt ở trận Siêu cúp theo “quyết định thuần túy về chuyên môn” của Luis Enrique.

PSG nhập cuộc thảm họa. Ảnh: EFE

“Tôi cần một thủ môn có những đặc điểm khác, và đó là lý do chúng tôi chiêu mộ Lucas Chevalier từ Lille. Đó là cuộc sống của cầu thủ chuyên nghiệp”, Enrique nói trước trận.

Nhưng trớ trêu thay, chính tân binh Chevalier lại là tâm điểm của những pha bóng khiến PSG rơi vào thế khó.

Tottenham của HLV Thomas Frank, với nền tảng thể lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều, vào trận đầy chủ động.

Bộ 3 trung vệ và lối chơi dồn tốc độ lên tuyến trên mà Spurs triển khai khiến PSG phải co về chống đỡ.

Richarlison cảnh báo với một pha phản công nguy hiểm, trước khi bàn mở tỷ số đến theo đúng “kịch bản Anh quốc”: Vicario đá phạt từ giữa sân, đánh đầu nối vào vòng cấm, dứt điểm liên tiếp.

Chevalier cản được cú sút đầu tiên nhưng bất lực trước pha đá bồi của Van de Ven. Ngay trước giờ nghỉ, Kudus – tân binh trị giá 63 triệu euro – đánh đầu dội cột, suýt nâng tỷ số lên 2-0.

Hiệp 1 của PSG là hình ảnh đối lập hoàn toàn với chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan ở chung kết Champions League hồi tháng Năm.

Không Joao Neves (treo giò vì kéo tóc Cucurella ở FIFA Club World Cup), Fabian Ruiz ngồi dự bị, Desire Doue mất hút, Kvaratskhelia không tạo ra đột biến, Vitinha bị Sarr đeo bám sát.

Những đường chuyền chậm chạp, thiếu sức công phá, 45 phút đầu chỉ có một vài pha cá nhân của Barcola hay cú sút hỏng của Ousmane Dembele.

Dembele và Ramos là người hùng của PSG khi mang về bàn gỡ phút bù giờ. Ảnh: EFE

Đầu hiệp 2, tình hình còn tệ hơn. Phút 48, trong pha dàn xếp đá phạt, Cuti Romero đánh đầu về cột xa như một đường chuyền hỏng, nhưng Chevalier lại xử lý lóng ngóng để bóng bật khỏi tay rồi bay vào lưới.

Ngược dòng

Tỷ số 2-0 cho Tottenham và bầu không khí trên khán đài dường như đã định đoạt số phận trận đấu. Người hâm mộ từ London đến miền Bắc Italia đều nghĩ vậy.

Luis Enrique ngồi yên quan sát cho đến phút 60 mới tung Fabian thay Kvaratskhelia, đẩy Doue sang cánh phải.

Ngay lập tức, cầu thủ trẻ người Pháp tung cú sút xa uy lực, cũng là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của PSG trong trận.

Khoảnh khắc ấy mở màn cho cuộc tấn công tổng lực của đội bóng Pháp. Dembele thử vận may với cú sút chệch khung thành, rồi Enrique tung Goncalo Ramos vào sân để tìm vận may.

Phút 85, Lee Kang In – người cũng vào sân từ ghế dự bị – bất ngờ tung cú sút chìm hiểm hóc từ rìa vòng cấm, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Áp lực dồn dập khiến Tottenham, vốn đã lùi sâu để bảo vệ lợi thế, càng trở nên thụ động. Spurs chờ đợi tiếng còi mãn cuộc, nhưng thời gian bù giờ hóa thành cơn ác mộng.

Phút bù giờ thứ 4, Goncalo Ramos không bị ai kèm lao người đánh đầu tung lưới Vicario từ quả tạt bên cánh phải của Dembele.

Trận đấu không có hiệp phụ theo thể thức mới, và cả hai đội kéo nhau tới loạt luân lưu.

PSG ngược dòng giành Siêu cúp châu Âu. Ảnh: EFE

Tại đây, Vitinha sút hỏng ngay lượt đầu tiên của PSG. Nhưng Van de Ven và Mathys Tel liên tiếp thất bại ở lượt thứ 3 và 4, trao lợi thế cho nhà vô địch châu Âu.

Nuno Mendes khép lại trận đấu bằng cú đá quyết định, đưa PSG từ bờ vực kẻ thua trận đến danh hiệu Siêu cúp châu Âu.

Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu mới cho PSG, mà còn là lời khẳng định về tinh thần và bản lĩnh của tập thể của đoàn quân Luis Enrique.

Chỉ với một tuần tập luyện, đôi chân còn nặng nề và thiếu nhiều trụ cột, họ vẫn đủ sức đứng dậy khi bị dẫn 2 bàn trước một đối thủ giàu thể lực và đang vào guồng.

PSG gửi đi một thông điệp: nhà vô địch thực sự không bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi Chevalier ra mắt bằng thảm họa.