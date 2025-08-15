Hjulmand là một trong những cầu thủ được Ruben Amorim yêu thích thời ông còn làm việc ở Lisbon. Điều đáng nói, phí chuyển nhượng chàng tuyển thủ Đan Mạch chỉ bằng một nửa giá Carlos Baleba.

Mặc dù điều khoản giải phóng hợp đồng Hjulmand là 68 triệu bảng, nhưng MU tự tin có thể thuyết phục Sporting bán lại tiền vệ 26 tuổi với giá 50 triệu bảng, cộng thêm khoản phụ phí.

MU có thể mua Hjulmand nếu thất bại vụ Baleba - Ảnh: SunSport

Hiện Baleba vẫn là mục tiêu hàng đầu mà MU nhắm đến. Tuy nhiên, Brighton định giá cầu thủ người Cameroon cao chót vót, trên 100 triệu bảng.

Nếu không thể chiêu mộ được Baleba, Hjulmand là phương án kinh tế hơn và quá quen lối chơi của HLV Ruben Amorim.

Ngôi sao người Đan Mạch từng tỏa sáng trong hệ thống 4-3-2-1 mà Amorim áp dụng ở Sporting, giành được 2 chức vô địch Bồ Đào Nha và một Taca de Portugal.

Sau khi chiêu mộ Hjulmand rồi chỉ định anh làm đội trưởng Sporting, HLV Amorim đánh giá cao phẩm chất lãnh đạo và tư duy chơi bóng nơi cậu học trò.

Dù Hjulmand hay Baleba cập bến Old Trafford cuối phiên chợ hè, một trong hai sẽ đá chính cùng Bruno Fernandes - người đảm nhiệm vai trò lùi sâu hơn sau sự xuất hiện của Cunha và Mbeumo.