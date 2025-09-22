Không ngoài kỳ vọng, nữ Hà Nội và TP.HCM I làm nên một cuộc tranh tài tưng bừng và hấp dẫn ở vòng 5 giải bóng đá nữ QG 2025. Các cô gái Thủ đô có lý do để tiếc nuối khi dẫn trước đến 2-0 nhưng rốt cuộc vẫn phải chia điểm với các nhà đương kim giữ cúp.

Huỳnh Như tỏa sáng đúng lúc 'giải cứu' nữ TP.HCM I thoát thua nữ Hà Nội

Kết quả nữ TP.HCM I 2-2 Hà Nội cho thấy, để lật đổ được đối thủ vô địch 9 trong 10 mùa gần đây là không dễ dàng với đoàn quân của HLV Phùng Thị Minh Nguyệt.

Trở lại với trận đấu, TP.HCM I nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, Hà Nội mới là đội có bàn vươn lên dẫn trước nhờ tận dụng thoáng sơ sẩy của đối phương.

Từ một pha cướp bóng ngay giữa sân ở phút thứ 9, tiền đạo Vũ Thị Hoa đã đột phá vào khu vực cấm địa của TP.HCM I rồi tung cú dứt điểm, mở tỷ số cho nữ Hà Nội.

Bàn thắng sớm giúp cho Hà Nội chủ động trong triển khai chiến thuật, chọn lối chơi phòng ngự phản công, chờ đối phương sơ hở để chớp thời cơ. Vào gần cuối hiệp 1, suýt chút nữa Vũ Thị Hoa có bàn thắng thứ 2, nhưng may cho TP.HCM I là cú sút của cô đưa bóng bật cột dọc.

Sau giờ nghỉ giải lao, TP.HCM I buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng trong lúc còn chưa tìm được đường vào khung thành của Hà Nội thì họ lại mang đến cho đối thủ quả 11m.

Phút 50, Thùy Trang phạm lỗi với Thanh Nhã trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và tiền đạo kỳ cựu Hải Yến đã không bỏ lỡ nâng cách biệt 2-0 cho Hà Nội.

Hà Nội (áo vàng) dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn không thể thắng được nữ TP.HCM I

Trong cảnh đội nhà đối diện với một thất bại khác ở giải năm nay, giá trị của tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như đã lên tiếng đúng lúc. Chính cô đã ghi cả 2 bàn giúp TP.HCM I thoát thua trước Hà Nội, để trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Đầu tiên là bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 60, Huỳnh Như lao vào đệm bóng chính xác sau đường căng ngang của Thùy Trang. Sau đó là một bàn thắng đầy ấn tượng của Huỳnh Như đến ở phút 72. Cô sút phạt ở khoảng cách 25m, đưa bóng đi lập bập vào sát cột dọc, khiến lưới của Hà Nội rung lên, trong sự vui mừng của cô trò Đoàn Thị Kim Chi.

Tiếc nuối vì để hụt chiến thắng trước TP.HCM I nhưng nữ Hà Nội vẫn giữ được ngôi đầu – vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2025, với 11 điểm, hơn đối thủ 1 điểm.

Ở trận còn lại, Than KSVN đấu PP Hà Nam hòa nhau không bàn thắng. Suốt trận đấu, Than KSVN nắm thế chủ động hơn và có một số cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, PP Hà Nam đã chơi tập trung, phòng ngự chắc chắn nên bảo toàn được mảnh lưới đội nhà.

KẾT QUẢ VÒNG 5

TP.HCM II - Thái Nguyên T&T: 0-1

TP.HCM I - Hà Nội: 2-2

Than KSVN - PP Hà Nam: 0-0

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 6:

Ngày 25/9

15h30 sân S3-PVF PP Hà Nam – Hà Nội

16h00 sân Thanh Trì TP.HCM I – TP.HCM II

Ngày 26/9

16h00 sân Thanh Trì Than KSV – Thái Nguyên T&T