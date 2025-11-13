Trong trận ra quân tại giải giao hữu Panda Cup 2025, U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc 1-0 nhờ pha lập công của Minh Phúc. Với trận thắng này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tạm đứng thứ 2 BXH do kém hiệu số U22 Hàn Quốc. Ở hai trận tiếp theo, U22 Việt Nam gặp U22 Uzbekistan vào lúc 14h30 ngày 15/11.

Đây là chiến thắng thứ 2 của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc sau 6 năm. Năm 2019, cũng trong trận giao hữu diễn ra trên sân khách, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đánh bại chủ nhà U22 Trung Quốc 2-0, với cú đúp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Tiến Linh từng ghi 2 bàn vào lưới U22 Trung Quốc trước khi giành HCV SEA Games 2019.

Trận thắng của U22 Việt Nam khiến HLV Guus Hiddink của U22 Trung Quốc phải từ chức. Đó thực sự là kỷ niệm không đẹp của bóng đá Trung Quốc trong những lần đối đầu với bóng đá Việt Nam.

Đặc biệt, trong năm đó, sau khi đánh bại U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam có mạch 7 trận bất bại, giành HCV SEA Games tại Philippines. Sau 6 năm, U22 Việt Nam rất tự tin và đang có điềm lành trong hành trình chuẩn bị cho Đại hội thể thao khu vực diễn ra vào cuối năm. HLV Kim Sang Sik cùng các học trò đang có một hành trang với thành tích rất đáng khích lệ khi lần thứ 3 vô địch giải Đông Nam Á và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

U22 Việt Nam tự tin hướng tới SEA Games 33.

Trở lại với Panda Cup 2025 đang diễn ra, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh chiến thắng trước U22 Trung Quốc là bước chạy đà quan trọng của U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Trận thắng cũng cho thấy U22 Việt Nam đang đi đúng hướng, từng bước trưởng thành và gắn kết hơn.

Trong khi đó, Minh Phúc - tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu, đánh giá: "U22 Việt Nam màn trình diễn tốt. Gặp chủ nhà U22 Trung Quốc ở trận ra quân rất khó khăn. Trước trận đấu, ban huấn luyện tạo cho các cầu thủ một tinh thần quyết tâm vì màu cờ sắc áo, và chúng tôi đã làm được".