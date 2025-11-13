Ngay buổi tập đầu tiên sau khi trở lại tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son khiến HLV Kim Sang Sik cùng các thành viên BHL, các đồng đội phải bất ngờ. Tiền đạo Thép Xanh Nam Định có thể di chuyển với tốc độ nhanh, đạt cảm giác bóng tốt, như thể anh chưa từng trải qua gần 1 năm chữa trị chấn thương.

Thực tế, trước khi triệu tập Xuân Son, HLV Kim Sang Sik được CLB Thép Xanh Nam Định thông báo về tình trạng sức khỏe của Xuân Son. Dù vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn muốn trực tiếp quan sát cầu thủ 28 tuổi.

Xuân Son trở lại đầy mạnh mẽ. Ảnh: S.N

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam rất hài lòng và gần như yên tâm với sự hồi phục của Xuân Son. Những lo ngại của HLV Kim Sang Sik về phong độ của chân sút Brazil được thay bằng sự kỳ vọng, và tin tưởng anh có thể chơi tốt ngay trong trận gặp Lào sắp tới, chứ không phải chờ tới cuối tháng 3 năm sau, ở trận quyết đấu với Malaysia.

Dĩ nhiên trong những buổi tập sắp tới, HLV Kim Sang Sik chắc chắn không dời mắt khỏi Xuân Son. Chiến lược gia người Hàn Quốc thậm chí có thể đưa ra những bài test có sự thử thách cao nhất với tiền đạo Thép Xanh Nam Định.

Nếu Xuân Son làm tốt nhất những yêu cầu của HLV trưởng, anh có cơ hội được thi đấu ở trận gặp Lào sắp tới, thậm chí có thể đá chính.

HLV Kim Sang Sik kỳ vọng rất nhiều ở Xuân Son. Ảnh: S.N

Việc HLV Kim Sang Sik sử dụng Xuân Son có thể là mạo hiểm, nhưng ở chiều hướng tích cực, sự trở lại của Xuân Son không chỉ giúp anh sớm "hồi sinh" bản năng sát thủ, mà còn làm tăng sức mạnh của tuyển Việt Nam, hướng tới chiến thắng trước Lào.

Giới chuyên môn đánh giá, tuyển Việt Nam không gặp nhiều áp lực bởi Lào ở trình độ thấp hơn. Trong trận lượt đi, Lào thúc thủ 0-5 tại Gò Đậu. Với đẳng cấp của mình, Xuân Son không phải di chuyển, tranh chấp quá nhiều nhưng vẫn có thể gây ra nguy hiểm với hàng thủ đội bóng xứ Triệu voi.

Bản thân Xuân Son khẳng định mình hồi phục chấn thương 100%, đồng thời tự tin chơi hết 90 phút, nhưng việc có được tái xuất ở trận gặp Lào tới đây hay không còn phụ thuộc vào quyết định của HLV Sang Sik.