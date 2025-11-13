Ở trận ra quân giải Panda Cup 2025, chủ nhà U22 Trung Quốc đã để thua 0-1 U22 Việt Nam bởi pha lập công của Minh Phúc. Một kết quả khiến các cầu thủ xứ tỉ dân phải chịu chỉ trích dữ dội của truyền thông nước nhà.

“U22 Trung Quốc đã để thua Việt Nam ngay trên sân nhà, ở trận ra quân Panda Cup 2025, chỉ ra một thực tế phũ phàng của bóng đá nước nhà”, tờ 163 viết.

Báo Trung Quốc thất vọng đội nhà. Ảnh: 163

Và những chê trách: “Đã có thời điểm đội tuyển bóng đá Trung Quốc dù không thể đánh bại Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng vẫn tự tin có thể giành chiến thắng các đội như Việt Nam. Vậy mà giờ đây họ không thể làm nổi điều đó.

Suốt trận đấu, trước một U22 Việt Nam được xem là đối thủ nhẹ ký nhất tại giải, U22 Trung Quốc không thể tận dụng được lợi thế sân nhà, hàng công tê liệt, hàng thủ mắc nhiều sai lầm. Phút 80, U22 Trung Quốc mắc lỗi phòng ngự, để U22 Việt Nam sút tung lưới, chịu thất bại cay đắng 0-1.

Thống kê chỉ ra, U22 Trung Quốc đã không thắng nổi trận nào trước U22 Việt Nam trong 4 lần chạm trán gần nhất với 2 hòa, 2 thua. Một thực tế đáng xấu hổ. Đừng quên rằng, tổng dân số của chúng ta là gần 1,4 tỷ người, trong khi Việt Nam chỉ có 100 triệu người”.

Họ chỉ ra U22 Trung Quốc không biết mùi chiến thắng trong 4 trận gần nhất đấu U22 Việt Nam, với 2 hòa, 2 thua. Ảnh: 163

Tờ này cũng cho rằng, đội nhà thậm chí có thể bị thua nhiều hơn 1 bàn: “Nếu trọng tài không nương tay, U22 Trung Quốc đã thua với tỷ số cao hơn. Điều khiến người hâm mộ nước nhà thất vọng hơn nữa là có vẻ các cầu thủ Trung Quốc không coi thất bại trước Việt Nam là nỗi hổ thẹn.

Ở cuộc phỏng vấn sau trận, đội trưởng U22 Trung Quốc, Liu Haofan nói rằng: Tôi nghĩ màn trình diễn tổng thể của đội tương đối tốt. Có lẽ do quãng thời gian chuẩn bị của chúng tôi khá ngắn, nên vẫn chưa có được sự gắn kết như yêu cầu của HLV trưởng. Đến khoảng phút 60 hoặc 70, là chúng tôi đã có dấu hiệu xuống sức rồi..".

Tình hình sau lượt trận đầu của Panda Cup 2025 như sau: U22 Hàn Quốc và U22 Việt Nam có cùng 3 điểm, trong khi chủ nhà và U22 Uzbekistan đều là con số 0 tròn trĩnh.