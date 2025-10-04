Vòng 8 giải bóng đá nữ VĐQG 2025:

Nữ Hà Nội được trông chờ ‘hạ bệ’ được sự thống trị của TPHCM I ở giải bóng đá nữ quốc gia năm nay và thực tế có những vòng đấu, đội bóng đến từ Thủ đô đã chiếm ngôi đầu, cũng như vô địch lượt đi.

Huỳnh Như giúp nữ TPHCM đang có lợi thế lớn để tiếp tục thống trị bóng đá nữ Việt Nam

Tuy nhiên, Thanh Nhã và đồng đội tỏ ra hụt hơi tại lượt về, cụ thể là 2 vòng đấu gần nhất, để mất tới 5 điểm.

Sau khi để thất bại 0-1 trước Thái Nguyên ở vòng 7, chiều nay (4/10), nữ Hà Nội có thêm trận hòa 1-1 Than KSVN. Trong khi đó, nữ TPHCM I chứng tỏ bản lĩnh và sức mạnh, giành 9 điểm tuyệt đối ở cả 3 trận giai đoạn lượt về đến nay.

Cụ thể, thắng 3-0 ‘gà nhà’ TPHCM II (vòng 6), 1-0 Hà Nam (vòng 7) và mới nhất là chiến thắng 2-0 trước Thái Nguyên.

Ở trận đấu chiều nay, cả 2 bàn thắng đều được nữ TPHCM I ghi trong hiệp 1, do công của tuyển thủ Huỳnh Như (34’) và Hồng Nhung (45+3’).

Nữ Hà Nội (áo vàng) đánh rơi 5 điểm ở 2 vòng đấu gần nhất, thất thế trong cuộc đua vô địch với nữ TPHCM I

Với kết quả này, nữ TPHCM I vững vàng ngôi đầu với 19 điểm, tạo lợi thế đáng kể với nữ Hà Nội (15 điểm), khi khoảng cách giữa 2 đội giờ lên tới 4 điểm và giải đấu còn 2 vòng nữa là hạ màn.

Nữ Hà Nội một lần nữa có lý do để tiếc vì đánh rơi điểm, bởi họ là những người kiểm soát thế trận tốt hơn Than KSVN, nhưng lại không làm được điều thiết yếu: ghi thêm bàn thắng, sau khi vượt lên dẫn trước nhờ quả phạt đền và được Hải Yến thực hiện thành công, ở phút 17.

Trong khi đó, sau những nỗ lực, Than KSVN kiếm được bàn gỡ ở phút 80 và tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận.

Cầm chân nhau, cả nữ Hà Nội và Than KSVN có cùng 15 điểm, một kết quả mà những người vui nhất là… nữ TPHCM I.

KẾT QUẢ VÒNG 8: TP.HCM I - Thái Nguyên T&T: 2-0; Than KSVN - Hà Nội: 1-1

LỊCH THI ĐẤU (NGÀY 5/10): TP.HCM II vs PP Hà Nam (16h00)