Madueke cùng Martinelli thay nhau "nổ súng" ở hiệp hai, giúp Arsenal đánh gục Bayern Munich 3-1 trên sân nhà Emirates.
Kết quả bóng đá hôm nay 27/11/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
HLV Cristiano Roland dành lời khen tới U17 Việt Nam sau khi đánh bại U17 Hong Kong 2-0, qua đó tiếp tục giữ ngôi đầu bảng tại vòng loại U17 châu Á 2026.
Đoàn thể thao Campuchia quyết định rút khỏi 8 môn thi đấu, trong đó có nội dung bóng đá nam, tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan.
U17 Malaysia thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng thắng U17 Ma Cao (Trung Quốc) 5-0, qua đó áp sát ngôi đầu bảng C của U17 Việt Nam.