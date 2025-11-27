editorial_uefa_com olympiacos_fc_v_real_madrid_c.f._ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5 (2).jpg
Olympiakos khởi đầu ấn tượng và sớm có được bàn mở tỷ số nhờ công Chiquinho
editorial_uefa_com olympiacos_fc_v_real_madrid_c.f._ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5 (1).jpg
Bàn thua như chạm vào tự ái của Mbappe cùng các đồng đội. Tiền đạo người Pháp san hòa 1-1 với pha kết thúc căng đầu vòng cấm
G6tUOQ XYAAiFty.jpg
G6tWd EWQAAr1pn.jpg
Phút 24, Mbappe đánh đầu tung lưới đội chủ nhà sau đường chuyền của Guler, nâng tỷ số lên 2-1
editorial_uefa_com olympiacos_fc_v_real_madrid_c.f._ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5.jpg
Tay săn bàn người Pháp thi đấu bùng nổ, hoàn tất cú hat-trick của riêng mình ở phút 29
G6tWPRoXYAAJcdg.jpg
Mbappe ăn mừng cùng Vinicius
G6tYUPAW8AASJlj.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về Real Madrid
editorial_uefa_com fbl eur c1 olympiakos real_madrid.jpg
Ngay đầu hiệp hai, Taremi đánh đầu hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3
G6tf5hcWMAIoHVO.jpg
Phút 60, lại là Mbappe lập công ở cự ly gần
G6tiujLWgAEx4sR.jpg
Vinicius là người kiến tạo dọn cỗ cho Mbappe
G6tnWinX0AAkyXm.jpg
Phút 81, El Kaabi đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4
G6tnqsDW0AAFLRH.jpg
Real Madrid thắng nhờ Mbappe
G6t2jLgXQAAc4kL.jpg
BXH Champions League sau 5 lượt đấu vòng bảng

Nguồn ảnh: Real Madrid FC, Uefa