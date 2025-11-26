Highlights U17 Malaysia 5-0 U17 Ma Cao (Trung Quốc)

Cùng giờ với trận đấu của U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong (TQ), U17 Malaysia chạm trán U17 Ma Cao (Trung Quốc) và nhanh chóng thể hiện đẳng cấp vượt trội.

Đội bóng áo vàng hoàn toàn làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu, liên tục dồn ép đối thủ bằng tốc độ và khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

U17 Malaysia áp đảo U17 Ma Cao (TQ) - Ảnh: FAM

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, U17 Malaysia phá vỡ thế bế tắc ở phút 39 nhờ pha dứt điểm chuẩn xác của Alif Ashraf. Chỉ một phút sau, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng để nhân đôi cách biệt, trước khi hoàn tất cú hat-trick bằng bàn thắng ở phút 49.

Dù tạo ra thêm nhiều cơ hội trong phần lớn thời gian hiệp hai, Malaysia gặp khó trước hàng thủ U17 Ma Cao chơi lăn xả. Phải đến cuối trận, họ mới có thêm hai bàn thắng nhờ cú đúp của Iman Danish ở phút 86 và 90+3, ấn định chiến thắng 5-0.

U17 Malaysia quyết cạnh tranh vé với U17 Việt Nam - Ảnh: FAM

Kết quả này giúp U17 Malaysia có 9 điểm, hiệu số +19, tiếp tục bám sát U17 Việt Nam - đội đang dẫn đầu với hiệu số +22 sau chiến thắng 2-0 trước U17 Hồng Kông TQ). Ở lượt trận tiếp theo của vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam gặp U17 Ma Cao (TQ) trong khi Malaysia đối đầu U17 Singapore.