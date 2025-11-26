Phòng thay đồ ngột ngạt

Một năm rưỡi trước, Carlo Ancelotti tự hào khẳng định rằng phòng thay đồ Real Madrid – khi đó vừa vô địch Champions League tại Wembley – là “lành mạnh nhất” mà ông từng thấy.

Mọi thứ ăn khớp trên sân, nhưng quan trọng hơn cả là những gì diễn ra ngoài sân: mối quan hệ giữa cầu thủ và ban huấn luyện lưu thông hoàn hảo.

Họ thấu hiểu nhau trong cả chiến thắng hay thất bại, và Ancelotti có đủ thẩm quyền để quản lý cả cầu thủ lẫn con người. Ông là “người cha”, và các cầu thủ vẫn nhớ như vậy.

Sau một thời gian, một phần của phòng thay đồ “lành mạnh và không cái tôi” ấy trở nên rối ren, căng thẳng dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso.

HLV người xứ Basque tiếp quản một tập thể đang tổn thương bởi những thất bại lớn cuối thời Ancelotti, hay bởi những yếu tố ngoài sân như câu chuyện Quả bóng vàng.

Đội cũng mất cân bằng về mặt chiến thuật sau khi Toni Kroos giải nghệ, và sự xuất hiện của Kylian Mbappe – mảnh ghép cuối cùng của dự án Galactico mới, người đã làm thay đổi vai trò và cái tôi trong đội.

Đến lúc này, Alonso vẫn chưa thể quản lý những sự yêu – ghét đó, nhất là khi 2 trận hòa Rayo Vallecano và Elche, cùng thất bại tại Anfield trước Liverpool khiến mây mù càng dày đặc.

Từ kỳ vọng đến nghi ngờ

Di sản cảm xúc ấy của phòng thay đồ đã va chạm trực tiếp với ý tưởng bóng đá của Xabi Alonso, một HLV trẻ, can thiệp mạnh, rất thành công với dự án Bayer Leverkusen – đội ông đưa đến chức vô địch Bundesliga và á quân Europa League.

Một chiến lược gia thuyết phục thượng tầng Bernabeu bằng thành tích, bằng thứ bóng đá hiện đại, bằng quá khứ ở Valdebebas, và bằng lời hứa về một phong cách quản lý nghiêm ngặt, được truyền cảm hứng từ sự gắn bó với Jose Mourinho. Tất cả đều hấp dẫn, và sự kỳ vọng dâng cao.

Thế nhưng, trong 6 tháng đầu tiên, một phần dải ngân hà Real Madrid lại không hòa hợp với Xabi.

Sau những dấu hiệu lạc quan ở FIFA Club World Cup, kết quả, cảm giác thi đấu và cách ông xoay tua đội hình đã làm rạn nứt một số quan hệ vốn rất quan trọng trong hoạt động hằng ngày của đội.

Có cầu thủ không đồng tình với phương pháp tập luyện của Alonso, việc ông quá sát sao trên sân tập hay những buổi video và phân tích kéo dài.

Theo BHL, một vài ngôi sao cũng chưa đáp ứng được các yêu cầu của “Giáo sư” Xabi.

Vinicius, người 4 lần ngồi dự bị mùa này, không giấu được sự bực bội cả trong lẫn ngoài sân. Nếu mối quan hệ giữa anh và Ancelotti giống cha – con, thì với Alonso chỉ là “chuyên nghiệp”.

Sự kết nối giữa tiền đạo người Brazil và Xabi đã trở thành tâm điểm tranh cãi. Bởi vì Vinicius là cầu thủ rất được lòng trong phòng thay đồ, cuộc tranh luận về cách xử lý của Alonso đã lan ra khắp trung tâm Valdebebas.

Giữa tự phê bình và đứt gãy kết nối

Trong phòng thay đồ có hai luồng quan điểm. Một luồng tự phê bình, cho rằng việc đi xuống từ sau chung kết Wembley 2024 là thảm họa mà nguyên nhân lớn đến từ chính họ, bất kể ai ngồi trên băng ghế chỉ đạo, rằng thái độ thi đấu đã và đang thiếu.

Nhưng tất nhiên, thái độ đến từ động lực, mà động lực lại phụ thuộc lớn vào kết nối với HLV và vào trơn tru hay không trơn tru trong lối chơi.

Ở đó, luồng quan điểm còn lại nghi ngờ ý tưởng bóng đá của Alonso cho tập thể hiện tại.

Federico Valverde, từng tỏa sáng ở cánh phải mùa Champions League 2022, hay Jude Bellingham, người đứng thứ 3 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2024 khi được giải phóng như một “số 9 ảo”, đều chưa tìm thấy vị trí của mình.

Họ là những tiền vệ đa năng nhưng chưa thể nổi bật trong một thứ bóng đá mang tính vị trí cao hơn so với thời Ancelotti.

Tình trạng tương tự với Camavinga hay chính Vinicius. Ở trận hòa Elche gần nhất, 3 trong 4 cái tên ấy ngồi dự bị.

Trong khi đó, những cầu thủ như Tchouameni, Mbappe hay đặc biệt là Arda Guler, lại thể hiện tốt và cảm thấy phù hợp, giúp củng cố mối quan hệ với Alonso.

Lãnh đạo Real Madrid lo lắng về cách quản lý và có những lời chê trách dù nhỏ nhẹ. Vụ rắc rối với Vinicius khiến họ họ hài lòng.

Trận Man City ngày 12/12 được xem như kỳ thi cuối cùng của giai đoạn đánh giá đầu tiên với Alonso. Dù vậy, trước hết Xabi phải giúp “Los Blancos” thắng Olympiacos (3h ngày 27/11).