editorial_uefa_com as_monaco_v_paris_saint germain_ _uefa_champions_league_2025_26_league_knockout_play off_first_leg.jpg
Ngay phút đầu tiên, Balogun đánh đầu mở tỷ số cho Monaco
HBYraSvaQAACKY6.jpg
editorial_uefa_com as_monaco_v_paris_saint germain_ _uefa_champions_league_2025_26_league_knockout_play off_first_leg (3).jpg
Sau đó, tiền đạo này phá bẫy việt vị lẻn xuống nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà
editorial_uefa_com as_monaco_v_paris_saint germain_ _uefa_champions_league_2025_26_league_knockout_play off_first_leg (1).jpg
Monaco khởi đầu như mơ khi dẫn trước 2 bàn sau 18 phút bóng lăn
HBYuy_KWYAA fG6.jpg
PSG được hưởng quả penalty nhưng Vitinha lại bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m
editorial_uefa_com as_monaco_v_paris_saint germain_ _uefa_champions_league_2025_26_league_knockout_play off_first_leg (7).jpg
Bước ngoặt xảy ra ở phút 27, khi Dembele rời sân nhường chỗ cho Doue vì chấn thương
editorial_uefa_com as_monaco_v_paris_saint germain_ _uefa_champions_league_2025_26_league_knockout_play off_first_leg (5).jpg
Vừa xuất hiện ít phút, Doue tỏa sáng với cú đá chân trái hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
editorial_uefa_com as_monaco_v_paris_saint germain_ _uefa_champions_league_2025_26_league_knockout_play off_first_leg (2).jpg
editorial_uefa_com as_monaco_v_paris_saint germain_ _uefa_champions_league_2025_26_league_knockout_play off_first_leg (6).jpg
Trước khi hiệp một khép lại, Hakimi quân bình tỷ số 2-2
HBYzEHbbcAEzfa6.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 2-2
HBY7vOVawAA5ox8.jpg
Ngay đầu hiệp hai, Monaco chỉ còn chơi với 10 người khi Golovin bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Vitinha
HBY_FymbcAEchYO.jpg
Phút 67, lại là Doue lóe sáng với pha dứt điểm chìm hiểm hóc trong vòng cấm, ghi bàn thứ 3 cho PSG
HBZCHuQaEAAnNQu.jpg
Nhà ĐKVĐ Champions League lội ngược dòng ấn tượng
HBZDyMabcAEEFPz.jpg
PSG giành lợi thế lớn trước trận play-off lượt về trên sân nhà

Nguồn ảnh: Uefa, OneFootball, PSG Inside