Nguồn ảnh: Uefa, OneFootball, PSG Inside
Kết quả bóng đá hôm nay 18/2/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Lamine Yamal hỏng phạt đền ở trận Barca thua Girona 1-2, tiếp nối những ngày khó khăn vì thông tin sai sự thật về một vụ tấn công tình dục.
Cả MU và Chelsea đều mời Jurgen Klopp ngồi ‘ghế nóng’, nhưng cựu thuyền trưởng Liverpool từ chối không cần suy nghĩ, nhưng ông có thể ‘đổi ý’ với Real Madrid.
Nhận định bóng đá Benfica vs Real Madrid: Jose Mourinho traỉ lòng như chiêu bài tâm lý khi Benfica tiếp Real Madrid trong trận lượt đi play-off Cúp C1.
Điều khoản bí mật của Thomas Tuchel với tuyển Anh, có thể đưa ông đến Old Trafford ngay hè này. Dàn sao MU gây sức ép với các sếp bự CLB.