Sau 47 năm chờ đợi, người hâm mộ thủ đô nước Pháp mới lại được chứng kiến trận derby Paris tại Parc des Princes. Và trong màn tái ngộ lịch sử ấy, PSG đã giành trọn niềm vui khi đánh bại Paris FC với tỷ số 2-1.

Không có khoảng cách địa lý lớn giữa hai đội, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp nhanh chóng thể hiện trên sân.

Desire Doue ăn mừng bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà - Ảnh: PSG

PSG nhập cuộc chủ động, kiểm soát hoàn toàn thế trận và dồn ép đối thủ bằng khả năng cầm bóng vượt trội. Paris FC chấp nhận chơi thấp, tổ chức hàng thủ dày đặc nhằm hạn chế sức tấn công của đội chủ nhà.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, thế bế tắc chỉ được phá vỡ ngay trước giờ nghỉ. Từ đường chuyền tinh tế của Fabian Ruiz, Desire Doue thoát xuống dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho PSG và khiến cầu trường Parc des Princes bùng nổ.

Bước ngoặt bất ngờ xuất hiện đầu hiệp hai khi Paris FC được hưởng phạt đền. Willem Geubbels không mắc sai lầm, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Tuy nhiên, PSG nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh của ứng viên vô địch.

Quả bóng vàng Dembele ghi bàn định đoạt trận đấu - Ảnh: PSG

Phút giữa hiệp hai, Ousmane Dembele tạo khác biệt với pha xử lý táo bạo bên cánh phải, cú sút đổi hướng khiến thủ môn Kevin Trapp bất lực.

Những phút cuối, PSG chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát trận đấu và bảo toàn lợi thế. Chiến thắng giúp đội bóng thủ đô tiếp tục bám đuổi nhóm đầu Ligue 1, trong khi Paris FC dù thất bại vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Derby Paris đã trở lại, và rõ ràng câu chuyện giữa hai đội chưa dừng lại ở đây.