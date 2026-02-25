Từ Pháp, L’Equipe đưa tin độc quyền: Real Madrid mất át chủ bài Kylian Mbappe ở trận lượt về play-off Champions League, tiếp Benfica ở Bernabeu, đêm nay – lúc 3h ngày 26/2.

Tờ này nhấn mạnh, chân sút 27 tuổi khả năng cao vắng mặt 3 trận tiếp theo của Real Madrid, chứ không chỉ ở cuộc đấu với đội bóng của Mourinho.

Mbappe phải nghỉ thi đấu ở giai đoạn căng thẳng này là mối lo lớn cho Real Madrid. Ảnh: Defensa

Theo nguồn trên, Mbappe bị viêm đầu gối – một vấn đề mà tiền đạo này phải đối mặt trong suốt thời gian qua, không phải mới gặp.

Nhưng giờ đây tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn, sau khi Mbappe chỉ chơi được khoảng 70% phong độ ở 3 trận gần nhất của Real Madrid – và anh đều không thể ghi bàn.

Do vậy, sau những trao đổi vào hôm qua (24/2), cả Mbappe và HLV Arbeloa đi đến thống nhất, anh cần nghỉ ngơi để có thể lấy lại phong độ tốt nhất ở giai đoạn đua khốc liệt cuối mùa giải.

Theo lịch thi đấu, ngoài bỏ lỡ Real Madrid tái đấu Benfica, Mbappe có thể vắng mặt ở 2 trận La Liga, gặp Getafe và Celta Vigo.

Real Madrid sau 1 vòng đấu chiếm ngôi đầu La Liga của Barca, đã trở lại vị trí thứ 2, do để thua 1-2 Osasuna cuối tuần qua.

Tại Cúp C1, họ thắng tối thiểu 1-0 Benfica, lượt đi play-off – một tỷ số mong manh và mọi bất trắc đều có thể đến với Kền kền ở Bernabeu đêm nay. Arbeloa ngoài mất Mbappe, còn không có sự phục vụ của 5 cái tên khác là Huijsen, Militao, Ceballos, Bellingham và Rodrygo.