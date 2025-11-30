Ba vòng thắng liên tiếp giúp PSG giữ vị trí số một Ligue 1, nhưng Marseille đang bám sát phía sau nên thầy trò Luis Enrique buộc phải đánh bại Monaco tại Stade Louis II để củng cố ngôi đầu.

Tuy nhiên, dù không có phong độ ổn định và đứng ngoài top 8, Monaco lại nhập cuộc đầy quyết liệt, khiến PSG gặp nhiều khó khăn trong triển khai bóng dù kiểm soát thế trận.

Tình huống Minamino ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: Ligue 1

Nửa đầu hiệp 1 diễn ra giằng co với ít cơ hội rõ ràng. Monaco suýt mở tỷ số khi Minamino vô-lê nguy hiểm nhưng bị Chevalier cản phá xuất sắc.

Đến phút 40, Salisu đưa bóng vào lưới PSG nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Cuối hiệp, Balogun suýt thoát xuống đối mặt nhưng Lucas Hernandez kịp can thiệp.

Sang hiệp hai, PSG tăng tốc nhưng Kvaratskhelia bỏ lỡ cơ hội vàng ở phút 54. Sự phung phí ấy phải trả giá khi phút 68, Golovin chuyền dọn cỗ để Minamino dứt điểm chéo góc, đưa Monaco vượt lên.

PSG đánh gục đội ĐKVĐ Ligue 1, ĐKVĐ Champions League - Ảnh: Ligue 1

Phút 80, Kehrer nhận thẻ đỏ sau khi VAR vào cuộc, khiến Monaco chỉ còn 10 người. Dù vậy, đội chủ nhà chủ động lùi sâu, phòng ngự kiên cường và không cho PSG tạo thêm cơ hội đáng kể.

Thắng 1-0, Monaco tạm leo lên vị trí thứ 6, trong khi PSG đánh rơi cơ hội củng cố ngôi đầu.

Ghi bàn: Minamino 68'

Thẻ đỏ: Kehrer 80'

Đội hình xuất phát:

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Teze, Camara, Golovin, Akliouche, Minamino, Balogun.

PSG: Chevalier, Pacho, Marquinhos, Lucas Hernandez, Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Lee Kang In, Kvaratskhelia, Mayulu.