G6tQE bWsAARrf7.jpg
Đội hình ra sân PSG
editorial_uefa_com paris_saint germain_v_tottenham_hotspur_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5 (2).jpg
Phút 35, Richarlison đánh đầu mở tỷ số cho đội khách
editorial_uefa_com paris_saint germain_v_tottenham_hotspur_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5 (1).jpg
editorial_uefa_com fbl eur c1 psg tottenham.jpg
Nhưng Vitinha nã đại bác san hòa 1-1 cuối hiệp một
editorial_uefa_com fbl eur c1 psg tottenham (2).jpg
Ngay đầu hiệp hai, Kolo Muani xé lưới PSG nâng tỷ số lên 2-1
editorial_uefa_com paris_saint germain_v_tottenham_hotspur_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5 (6).jpg
Vitinha tiếp tục chói sáng với bàn gỡ 2-2
editorial_uefa_com paris_saint germain_v_tottenham_hotspur_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5 (7).jpg
Fabian Ruiz chớp thời cơ nâng tỷ số lên 3-2
editorial_uefa_com paris_saint germain_v_tottenham_hotspur_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5 (8).jpg
Trung vệ Pacho ghi bàn thứ 4 cho PSG
editorial_uefa_com paris_saint germain_v_tottenham_hotspur_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5 (9).jpg
Sau đó, Kolo Muani rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4
editorial_uefa_com paris_saint germain_v_tottenham_hotspur_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5 (10).jpg
Phút 76, Vitinha hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình trên chấm penalty
G6toEA8XcAAg3Lo.jpg
Chiến thắng ấn tượng của nhà ĐKVĐ Champions League
editorial_uefa_com paris_saint germain_v_tottenham_hotspur_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md5 (11).jpg
Vitinha có ngày thi đấu khó quên
G6t2jLgXQAAc4kL.jpg
BXH Champions League sau 5 lượt đấu vòng bảng

Nguồn ảnh: PSG Inside, Uefa