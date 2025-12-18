Nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam bật khóc trên sân sau khi thua Philippines ở loạt luân lưu. Tất cả không nuốt trôi được thất bại vì bị trọng tài "cướp" bàn thắng hợp lệ.
HLV Mai Đức Chung khẳng định trợ lý trọng tài sai sót ảnh hưởng tới kết quả trận đấu, khiến tuyển nữ Việt Nam không bảo vệ được HCV SEA Games.
Trợ lý Chanthavong Phutsavan sai lầm nghiêm trọng khiến nữ Việt Nam bị “cướp” bàn thắng ở chung kết SEA Games 33 với Philippines.
Xuân Son tỏa sáng với cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng 4-1 cho Thép Xanh Nam Định ngay trên sân của Bangkok Utd. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng B ASEAN Championship Cup.
Bị trọng tài "cướp" một bàn thắng ở thời gian thi đấu chính thức, tuyển nữ Việt Nam không thể bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games khi thua 5-6 Philippines trên chấm luân lưu.