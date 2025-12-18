G8Y7pZhWAAAwuD3.jpg
Sau tiếng còi khai cuộc, PSG tràn lên tấn công đối thủ đến từ Nam Mỹ
G8YyNLlWsAEQWgN.jpg
Fabian Ruiz đưa được bóng vào lưới Flamengo nhưng bàn thắng không được công nhận
G8Y4e1bXsAA6dtP.jpg
Phút 38, Kvaratskhelia băng vào đệm cận thành vào lưới trống mở tỷ số cho PSG
G8Y55kpXUAAKFIN.jpg
G8Y4zDQWYAEFZkT.jpg
45 phút đầu khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về nhà ĐKVĐ Champions League
G8ZBovcWsAAuajO.jpg
Sang hiệp hai, Flamengo được hưởng phạt đền và lão tướng Jorginho bước lên thực hiện cú đá thành công
G8ZOFqZWsAAtP0u.jpg
Tiền vệ người Italia ăn mừng bàn gỡ 1-1
G8ZHuEZXwAAGBV8.jpg
90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1
G8ZMy5rXsAAqL1L.jpg
Khoảng thời gian hiệp phụ trôi đi mà không bên nào ghi được bàn thắng
G8ZVvp4W0AAevod.jpg
Bước vào loạt "đấu súng" cân não, thủ thành Safonov bên phía PSG thi đấu cực kỳ xuất sắc
G8ZXqrTWkAEwKmD.jpg
Safonov cản phá thành công 4 quả penalty giúp PSG thắng 2-1 trên chấm luân lưu
G8ZUVA_X0AAwpV5.jpg
G8ZUiSjXMAALFha.jpg
Chiến thắng đầy kịch tính của PSG
G8ZadciWAAAH0rn.jpg
Marquinho và đồng đội giương cao cúp vô địch

