Defensa loan tin, Vitinha chính là một trong những mục tiêu ưu tiên của Real Madrid ở chuyển nhượng hè 2026, trong kế hoạch ‘nâng cấp’ đội hình ở chiến dịch tiếp theo – bổ sung ít nhất 1 trung vệ và 1 tiền vệ.

Các sếp bự Real Madrid tin rằng, nếu sở hữu được át chủ bài của đội bóng nhà giàu nước Pháp, tuyến giữa của đội 1 sẽ lợi hại hơn.

HLV Luis Enrique dọa sẽ ra đi, nếu PSG bán Vitinha. Ảnh: Defensa

Trước sự tăm tia của đối thủ, HLV trưởng Luis Enrique được cho đã làm căng, dọa sẽ rời PSG, nếu CLB để Real Madrid ‘cuỗm’ mất trò cưng Vitinha.

Theo nguồn trên, Enrique đã nói với giám đốc thể thao PSG, Luis Campos: “Nếu các ông bán Vitinha, tôi cũng sẽ ra đi”.

Hợp đồng của Vitinha với PSG có thời hạn đến hè 2029 và không có điều khoản giải phóng. Anh đến Paris vào 2022, từ Porto với giá hơn 40 triệu euro.

Theo đánh giá, thương vụ chuyển nhượng Vitinha đến Real Madrid có thể được thực hiện với giá 90-100 triệu euro, nếu anh thực sự muốn ra đi.

Ở tuổi 25, Vitinha không có đối thủ ở vị trí của mình, trong làng bóng châu Âu. Anh vừa được Globe Soccer vinh danh là Tiền vệ xuất sắc nhất thế giới 2025.

Có thông tin, để thuyết phục PSG ‘nhả’ Vitinha, Real Madrid sẽ đưa Vinicius lên bàn đàm phán. Tuy nhiên, Enrique đã xác định, ngôi sao người Bồ là không thể đụng đến, nếu các ông chủ còn muốn giữ ông ở Paris.

Cựu thuyền trưởng Barca đến PSG vào 2023 và tạo nên giai đoạn thành công nhất của CLB cho đến lúc này, khi mang về danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử của họ, với năm 2025 thật ngoạn mục: giành cú ăn 6!

Cụ thể, ngoài chiếc Cúp C1, Luis Enrique cùng PSG đọa Ligue 1, Cúp QG Pháp, Siêu cúp Pháp, Siêu cúp châu Âu, Cúp Liên lục địa.