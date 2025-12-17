Phát biểu trên chương trình BFMTV vào thứ Ba (16/12), đội ngũ luật sư của Kylian Mbappe cho hay, thân chủ của họ “rất hài lòng” sau khi thắng kiện đội bóng cũ PSG, sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Theo phán quyết của Tòa án, PSG buộc phải thanh toán ngay lập tức tiền lương và các khoản thưởng còn nợ Kylian Mbappe, với tổng số tiền gần 61 triệu euro.

Mbappe căng thẳng cuộc chiến pháp lý kéo dài với đội bóng cũ PSG, trước khi thắng kiện vào 16/12. Ảnh: X Madrid Zone

“Kylian Mbappe rất hài lòng. Đây là phán quyết mà anh ấy đã đợi suốt 18 tháng qua. Giống như chúng tôi, anh ấy coi đây là một thắng lợi”, bà Frederique Cassereau, một trong những luật của đội trưởng tuyển Pháp cho biết.

Theo vị này, những gì PSG nói về Mbappe là “hoàn toàn bịa đặt”. Bà nhấn mạnh: “Bóng đá không phải là một vùng đất vô pháp. Đây không phải là cuộc trả thù cá nhân, ở đây là vấn đề nguyên tắc. Tôi hi vọng PSG có đủ sự tử tế để chấp nhận phán quyết từ Tòa án và tự nguyện trả tiền”.

Mbappe và PSG từng có mối quan hệ tốt đẹp, xây dựng chân sút sinh ra ở Paris là số 1 của đội bóng. Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều khi Mbappe thông báo sẽ rời CLB chuyển đến Real Madrid.

Họ có mùa giải căng thẳng 2023/24 cùng nhau, với các thông tin được loan đi, Mbappe chấp nhận bỏ khoản thưởng lớn cho lòng trung thành, để được ra sân thi đấu.

PSG sau đó quyết định không trả lương cho Mbappe các tháng 4, 5 và 6/2024, khi phải cay đắng nhìn anh gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do hè 2024. Cũng từ đây, Mbappe đâm đơn khởi kiện đội bóng cũ, bước vào một cuộc chiến pháp lý kéo dài cho đến khi có kết quả thắng kiện vào ngày hôm qua (16/12).