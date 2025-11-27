G6tfYWaXEAEAbOK.jpg
Hai đội đá đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc 
G6tRQ3uWAAALiU1.jpg
Phút thứ 6, Van Dijk chơi bóng bằng tay trong vòng cấm và trọng tài cho PSV hưởng phạt đền
G6tRFA3W4AA1rbZ.jpg
Ivan Perisic dứt điểm thành công mở tỷ số
G6tRzAGW4AAVIAl.jpg
10 phút sau, Szoboszlai gỡ hòa cho đội chủ nhà
G6tXULYWcAEFpym.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-1
G6tesvvWUAAE 3O.jpg
Sang hiệp hai, Guus Til một lần nữa đưa PSV vượt lên dẫn 2-1
G6tfYWXXsAARfu .jpg
G6ti9LUWoAAxA53.jpg
Mai mê dâng cao tìm bàn gỡ, Liverpool dính thêm đòn hồi mã thương
G6tj7GMWkAAwsnr.jpg
Driouech nâng tỷ số lên 3-1 phút 73
editorial_uefa_com fbl eur c1 liverpool psv (2).jpg
Đến khoảng thời gian bù giờ, lại là Driouech lập công cho đội khách
editorial_uefa_com fbl eur c1 liverpool psv (1).jpg
Liverpool thua thảm ngay trên sân nhà
editorial_uefa_com fbl eur c1 liverpool psv.jpg
Khuôn mặt thất thần của HLV Arne Slot
G6tnbNcW0AE7udE.jpg
PSV tạo nên cơn địa chấn ở Anfield
G6t2jLgXQAAc4kL.jpg
BXH Champions League sau 5 lượt đấu vòng bảng

Nguồn ảnh: ESPN, Uefa, PSV, LFC, OneFootball