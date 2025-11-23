PSG có một trận đấu nhàn nhã nhưng đầy hiệu quả trước Le Havre, qua đó tạm thời vượt lên dẫn đầu Ligue 1. Ngay từ những phút đầu, đoàn quân của HLV Luis Enrique đã áp đảo toàn diện với tốc độ tấn công cao và sự cơ động ở hai biên.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ sân Parc des Princes cuối cùng cũng mở được tỷ số ở phút 29. Nuno Mendes thực hiện pha tạt bóng chính xác để Lee Kang-in băng vào dứt điểm gọn gàng, giải tỏa áp lực cho PSG.

https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/23/psg-vs-le-havre-601.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/23/psg-vs-le-havre-1-602.jpg
Lee Kang In châm ngòi cho chiến thắng của PSG - Ảnh: CLB

Bên kia chiến tuyến, Le Havre không hề buông xuôi và tạo ra một số pha bóng nguy hiểm trong hiệp một, nhưng khả năng dứt điểm yếu kém khiến họ không thể gỡ hòa.

Bước sang hiệp hai, PSG tiếp tục duy trì nhịp độ cao. Sức ép lớn khiến hàng thủ Le Havre liên tục bị đặt vào tình trạng báo động. Phút 66, Vitinha Neves lên tiếng với pha dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0 sau tình huống phối hợp mạch lạc từ tuyến giữa.

Đến phút 87, trận đấu chính thức an bài khi Barcola tận dụng đường chuyền thuận lợi của tân binh Kvaratskhelia để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Ba điểm trọn vẹn giúp PSG nâng tổng điểm lên 30, qua mặt Marseille để trở lại ngôi đầu bảng Ligue 1 một cách đầy thuyết phục.

Ghi bàn: Lee Kang-in 29', Neves 66', Barcola 87'

Đội hình xuất phát: 

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Mendes, Neves, Vitinha, Mayulu, Lee Kang In, Ramos, Mbaye

Le Havre: Diaw, Nego, Lloris, Sangante, Zouaoui, Seko, Kechta, Ndiaye, Toure, Ebonog, Soumare

