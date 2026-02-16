Hành quân đến sân Rayo Vallecano sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Barca ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua, HLV Diego Simeone gây bất ngờ khi tung ra đội hình có nhiều cầu thủ dự bị.

Atletico vẫn kiểm soát thế trận và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm, nhưng xà ngang đã cứu thua cho đội chủ nhà ở phút 11.

Vallecano có chiến thắng tưng bừng trước Atletico - Ảnh: CLB

Sau quãng thời gian đầu lấn lướt, trận đấu dần trở nên giằng co và Vallecano bắt đầu cho thấy sự sắc sảo trong phản công.

Phút 40, Ratiu đi bóng khéo léo bên cánh phải trước khi căng ngang để Perez dứt điểm chính xác, mở tỷ số.

Chỉ ít phút sau, kịch bản tương tự lặp lại. Dù Oblak xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên, Valentin nhanh chân đá bồi nâng tỷ số lên 2-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Atletico tăng cường lực lượng với sự xuất hiện của Julian Alvarez và Adam Lookman. Tuy nhiên, những pha xử lý cuối cùng thiếu chính xác khiến đội khách bế tắc.

Phút 76, Mendy đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 3-0 cho Vallecano, khép lại một đêm ác mộng của thầy trò Simeone tại vòng 24 La Liga 2025/26.

Ghi bàn: Perez 40', Valentin 45', Mendy 76'

Đội hình xuất phát

Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha, Valentin, Gumbau, Akhomach, Palazon, Perez, De Frutos

Atletico: Oblak, Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri, Mendoza, Johnny, Baena, Nico Gonzalez, Sorloth, Almada