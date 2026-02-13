Trận lượt đi bán kết Cúp Nhà vua 2025/26 diễn ra bất ngờ, khi Atletico Madrid đè bẹp Barcelona 4-0 trên sân nhà Metropolitano.

Barca có phong độ rất cao trước khi đến Madrid. Trong khi đó, Atletico trải qua khoảng thời gian dài khó khăn.

Barca thua toàn diện Atletico. Ảnh: MD

Thứ bóng đá tràn đầy năng lượng, giống như lễ hội rock, giúp Atletico làm nên bất ngờ và chỉ còn cách trận chung kết một bước chân nữa.

“Chúng tôi đã không chơi tốt với tư cách một tập thể. Khi bạn không chơi như một đội, bạn sẽ không thể hiệu quả”, Hansi Flick đề cập đến trận đấu.

Nhà cầm quân người Đức thừa nhận đội hình Barca có vấn đề: “Khoảng cách giữa các cầu thủ quá xa. Thiếu pressing. Đôi khi nhận một bài học như thế này cũng là điều tốt.

Sau đó chúng tôi chơi tốt hơn. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu. Chúng tôi còn hai hiệp 45 phút để ghi hai bàn trong mỗi hiệp”.

Mặc dù thua đậm, Flick vẫn bảo vệ cầu thủ. “Khi tôi nói thất vọng thì có lẽ không hoàn toàn đúng. Tôi tự hào về các cầu thủ mùa này. Chúng tôi chịu nhiều chấn thương. Đó là một phần của bóng đá.

Đôi khi bạn thua. Trận này là một đòn giáng mạnh, một thất bại nặng nề. Nhưng chúng tôi sẽ trở lại.

Chúng tôi phải chấp nhận bài học này. Ngay từ phút đầu chúng tôi đã không chơi tốt. Đội hình còn trẻ, nhưng đó không phải là cái cớ. Hiệp 2 đã khá hơn”.

Hansi Flick chỉ trích trọng tài. Ảnh: EFE

Hiệp 2, Barca đưa bóng vào lưới Atletico và người hâm mộ chờ đợi màn ngược dòng. Tuy nhiên, các trọng tài từ chối bàn thắng của Pau Cubarsi khi tham khảo VAR với thời gian lên đến 7 phút.

“Tôi có thể nói gì đây?”, Flick phàn nàn. “Với tôi, đó là một mớ hỗn độn. Chúng tôi phải chờ bao lâu? Bảy phút? Chỉ để tìm thứ gì đó. Tôi không biết”.

Cựu HLV Bayern Munich tiếp tục nói về bàn thắng bị từ chối, sau khi chỉ trích trọng tài không rút thẻ vàng thứ hai cho Giuliano Simeone.

“Với tôi rõ ràng không phải việt vị. Tôi nhìn khác. Rồi khi họ hủy bàn, họ cũng không nói gì với chúng tôi. Không có giao tiếp. Tôi không hiểu vì sao lại là việt vị. Thật đáng tiếc. Một thảm họa”.