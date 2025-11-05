1. Anfield không chỉ tổ chức các trận đấu. Sân khấu mà Jurgen Klopp từng mô tả là “thánh đường bóng đá”.

Bài You’ll Never Walk Alone vang lên như tiếng trống trận giữa hai gã khổng lồ châu Âu, vẫn mang trong mình những vết thương cũ, từ Trent Alexander-Arnold tháo chạy đến ký ức chung kết ở Paris 2022.

Liverpool thắng áp đảo. Ảnh: Diario AS

Chiến hào lần này thuộc về Liverpool, đội bóng vượt trội so với một Real Madrid rời rạc, thừa thận trọng và thiếu sáng tạo.

Ở đó, Liverpool bẻ gãy đôi cánh vừa giúp Real Madrid cất cánh trở lại sau cú tát đau ở trận derby (thua Atletico 2-5), kéo đội bóng của Xabi Alonso trở về mặt đất.

Real Madrid nhận thất bại thứ hai trong mùa, một lần nữa trước đối thủ lớn hơn và chơi với tốc độ cao hơn.

Nếu không có Thibaut Courtois, người rực sáng như trong những đêm kỳ diệu nhất của mình, có lẽ “Los Blancos” đã phải chịu thêm nhiều vết thương hơn thất bại 0-1. Đội bóng áo trắng đã trở nên rắn rỏi hơn, nhưng vẫn chưa đủ cho những đấu trường khốc liệt nhất.

Điều đáng nói khi Liverpool vào trận trong trạng thái chật vật (chỉ vừa thắng Aston Villa rệu rã), còn Real Madrid tưởng như đang trên đà cất cánh thực sự. Nhưng hóa ra, họ vẫn chưa sẵn sàng bay xa.

2. Khi hành quân đến Anfield, Xabi Alonso giữ nguyên công thức từng giúp ông thắng trong trận Siêu kinh điển: 4 tiền vệ gồm Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham và Camavinga – lệch phải.

Bài thử ấy đã thắng Barcelona, và trong những phút đầu, giúp Real Madrid đứng vững trước Liverpool.

Không như trận derby ở Metropolitano, lần này họ không trôi dạt trong cơn lốc điện của đối thủ; giữ được thế cân bằng, không để đội chủ nhà chiếm quyền kiểm soát.

Trận đấu khởi đầu ngang sức so tài. Bộ khung chiến thuật của Xabi và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ giúp Real Madrid trụ vững ở nơi mà họ từng khổ sở cách đây một năm (Alonso thua 0-4 với Leverkusen; “Los Blancos” thua 0-2).

Những phút đầu chứng kiến thế trận giằng co. Liverpool nhập cuộc như dòng lũ vừa mở cửa đập, còn Real Madrid cố gắng lướt sóng trong thế bị cuốn đi, loay hoay tìm chỗ đứng giữa áp lực.

Courtois có màn trình diễn xuất sắc. Ảnh: Diario AS

Điểm tựa để Madrid vượt sóng dữ là Vinicius. Sau sự cố Siêu kinh điển, anh lại trở nên sắc bén, nhanh nhẹn, liều lĩnh và tràn đầy sáng tạo trong những pha đối mặt với Bradley.

Một lần nữa, Vinicius trở thành mối đe dọa quen thuộc tại Anfield, buộc toàn bộ hàng thủ Liverpool phải lùi sâu.

Những lần như vậy, Real Madrid tìm được chút khoảng thở, chuyền chậm rãi trong khi đội chủ nhà co về, sợ rằng sự ngẫu hứng của Vinicius có thể kết nối với Mbappe hoặc Bellingham.

Vinicius là không đủ. Liverpool từng bước thiết lập trật tự, tìm được cách thoát khỏi lớp pressing nhiệt tình của Madrid và chuyển hướng tấn công về phía đối diện.

3. Trong trật tự mà “đội đỏ” thiết lập, có một người dường như ở tầng khác, phi thường, gần như siêu thực: Courtois.

Liverpool dồn bóng nghiêng hẳn về phía khung thành Real Madrid, nơi Courtois tỏa sáng rực rỡ, như cơn ác mộng quen thuộc với khán giả Anfield, gợi nhớ đêm Paris 2022 – khi anh “cướp” mất chiếc cúp Champions League của họ (9 pha cứu thua).

Từ pha lỗi của Huijsen, Wirtz đoạt bóng, tăng tốc bên cánh phải và chuyền vào trung lộ, Szoboszlai băng lên trống trải lốp bóng gần chấm phạt đền, nhưng Courtois kịp tung chân phải cứu thua.

Đó là pha cản phá đầu tiên trong chuỗi khoảnh khắc chói sáng của anh, cũng là dấu hiệu Real Madrid mất dần thế trận. Từ đó, họ không thể gượng dậy nữa.

Mac Allister khuất phục Courtois. Ảnh: Diario AS

Szoboszlai tiếp tục thử thách Courtois bằng cú “đại bác” buộc anh phải bay người; Mac Allister khiến anh phải đổ người cản phá cú cứa lòng; Van Dijk, với pha đánh đầu ở cự ly một mét, suýt khiến thủ thành này bất lực.

Áp lực dồn dập bắt đầu từ việc Real Madrid đánh mất quyền kiểm soát, trái bóng ngày càng xa tầm với của hàng tiền vệ Xabi Alonso.

Sau cơn mưa tạt cánh đánh đầu, cuối cùng – cũng với công thức này – Mac Allister, tiền vệ mà Xabi Alonso thèm khát, tận dụng cú sút phạt của Szoboszlai để ghi bàn.

Trận đấu từ đó chỉ diễn ra theo một chiều. Không còn tin tức gì từ Vinicius hay Mbappe, Bellingham mất kết nối với tuyến giữa, còn Guler gần như không tham gia được vào nhịp chơi.

Quan trọng hơn, Real đánh mất hoàn toàn tinh thần pressing đầu trận. Đội bóng của Arne Slot không hề giảm tốc. Wirtz và Szoboszlai mang dáng dấp hai nghệ sĩ, khiến Real Madrid tan chảy.

Thống kê Liverpool vs Real Madrid: