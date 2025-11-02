Bùng nổ đúng lúc

Liverpool đã trở lại đúng lúc. Sau 6 thất bại trong 7 trận gần nhất, đội bóng của Arne Slot cuối cùng cũng tìm lại được chiến thắng, và hơn thế, là tinh thần chiến đấu từng làm nên thương hiệu của Anfield.

Chiến thắng 2-0 trước Aston Villa tạm thời giúp đội chấm dứt cơn khủng hoảng, qua đó mang lại liều thuốc tinh thần quý giá trước trận đại chiến với Real Madrid tại Champions League vào giữa tuần tới.

Salah có trận đấu bùng nổ. Ảnh: LFC

Thứ bóng đá từng biến Liverpool trở thành biểu tượng của sự bùng nổ và cảm xúc đã quay trở lại. Ít nhất là từ 90 phút vừa qua.

Dù bản hợp đồng kỷ lục Isak chưa trở lại, nhưng Mohamed Salah, Mac Allister và Ryan Gravenberch cùng nhau tạo nên một buổi tối tràn đầy năng lượng ở Merseyside.

Ngay từ những phút đầu, Aston Villa đã chứng minh rằng họ không đến Anfield để phòng ngự. Trận đấu diễn ra như một cuộc rượt đuổi tốc độ, với những pha ăn miếng trả miếng dồn dập.

Chỉ trong 5 phút đầu tiên, Gravenberch tung cú sút nguy hiểm cho Liverpool, còn Morgan Rogers đáp trả khi dứt điểm chéo góc trúng cột dọc.

Nhịp độ không hề giảm. Szoboszlai sút xa chệch khung thành. Phía bên kia, Cash sút căng chạm Van Dijk, thủ môn Mamardashvili bay người cứu thua, đẩy bóng lên mép trên xà ngang ra ngoài.

Sau khi Szoboszlai liên tục bắn phá khung thành đội khách, từ các pha cố định đến phạt trực tiếp, Hugo Ekitike bật cao đánh đầu vào lưới Dibu Martinez. VAR vào cuộc, bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Rồi Anfield nổ tung khi bước vào thời gian bù giờ hiệp 1. Dibu Martinez chuyền cho Pau Torres bất cẩn, trở thành cú kiến tạo để Salah sút một chạm vào khung thành trống.

Vài tuần trước, Salah bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Lần này khác, anh bình tĩnh để ghi bàn trong trận thứ hai liên tiếp. Một tín hiệu cho thấy anh đang trở lại với phong độ đỉnh cao, đúng vào lúc Liverpool cần nhất.

Cú sút vào lưới Villa rất đặc biệt: bàn thứ 250 của Salah cho Liverpool. Anh là người thứ 3 làm được điều này, sau Ian Rush (346) và Roger Hunt (285).

Liverpool tạm vượt khó, Gravenberch tìm thấy phiên bản tốt nhất. Ảnh: LFC

Khi Salah phá vỡ bế tắc, mọi thứ trở nên đơn giản: Mac Allister kiến tạo, Gravenberch ấn định kết quả 2-0. Họ chính là cặp tiền vệ trung tâm làm nền tảng cho chức vô địch Ngoại hạng Anh 2024/25 với Arne Slot.

Ý chí Salah

Không còn là một Liverpool bối rối và lạc nhịp như những tuần trước, đội bóng của Slot trở lại đúng với hình ảnh “cơn bão đỏ” quen thuộc.

Đằng sau phong độ bùng nổ ấy là một câu chuyện khác, với Mohamed Salah là nhân vật chính và đối thủ Real Madrid.

Trong suốt 8 năm khoác áo Liverpool, Real Madrid chính là đối thủ ám ảnh nhất với Salah. Sau 9 lần đối đầu với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, anh chỉ thắng đúng 1 trận (vòng bảng Champions League mùa trước).

Ngược lại, Liverpool của Salah thua đến 7 lần, trong đó có 2 trận chung kết cay đắng.

Ký ức đau đớn nhất, dĩ nhiên, là đêm Kiev 2018. Trận chung kết Champions League đầu tiên của Salah cùng Liverpool lại trở thành bi kịch.

Anh bị Sergio Ramos khóa tay trong một pha tranh chấp và ngã xuống sân với chấn thương vai nặng. Salah rời sân ở phút 30, trở thành khán giả bất đắc dĩ trong chiến thắng 3-1 của Real Madrid.

Salah khóc rời sân, không chỉ vì lỡ cúp châu Âu, mà còn lo lắng về World Cup 2018. Tại nước Nga mùa hè năm đó, anh kịp hồi phục, khi cả 2 bàn cho Ai Cập nhưng vẫn bị loại từ vòng bảng.

Salah có động lực khi chuẩn bị gặp Real Madrid. Ảnh: PL

Từ đó, mỗi lần gặp Real Madrid, Salah đều chơi như một người bị ám bởi quá khứ.

Paris 2022, anh tuyên bố đòi nợ như một động lực cho mình, rồi lại thất bại vì bàn thắng duy nhất của “cậu bé” Vinicius Junior – khi đó 21 tuổi, trẻ nhất trong 22 cầu thủ đá chính trên sân.

Bây giờ, khi Real Madrid chuẩn bị hành quân tới Anfield với một Kylian Mbappe không thể ngăn cản, người ta có cảm giác rằng Salah đang sẵn sàng cho cuộc đối đầu này hơn bao giờ hết.

Hai bàn trong hai trận gần nhất, sự tươi mới trong lối chơi và thái độ quyết liệt trên sân, tất cả báo hiệu Salah thức tỉnh.

Không còn những lời đao to búa lớn, thay vào đó chỉ có khao khát cháy bỏng, anh muốn một lần nữa làm tung lưới Real Madrid để phần nào xua tan quá khứ.

Liverpool đang trở lại, và Salah chính là ngọn lửa thắp sáng hy vọng cho Anfield.