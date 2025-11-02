Trận cầu tâm điểm vòng 11 La Liga chứng kiến sức mạnh áp đảo tuyệt đối của Real Madrid. Trước một Valencia lép vế toàn diện, thầy trò HLV Xabi Alonso không mất nhiều thời gian để kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi.

Ngay phút 17, Kylian Mbappe mở tỷ số bằng pha dứt điểm tinh tế sau đường chuyền dọn cỗ của Jude Bellingham. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 10 phút sau, chính Bellingham nhân đôi cách biệt bằng cú sút chéo góc chuẩn xác.

Mbappe san bằng kỷ lục của đàn anh Ronaldo - Ảnh: RMCF

Sang hiệp hai, Real Madrid vẫn duy trì thế tấn công rực lửa. Mbappe hoàn tất cú đúp ở phút 58 với pha băng cắt đẳng cấp, trước khi Carreras ấn định chiến thắng 4-0 bằng cú sút xa đẹp mắt phút 78.

Theo thống kê từ chuyên gia MisterChip, Kylian Mbappe đã ghi bàn trong 8 trận liên tiếp tại La Liga - trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Real Madrid làm được điều này sau Cristiano Ronaldo.

Thành tích ấy không chỉ khẳng định phong độ hủy diệt mà còn cho thấy Mbappe đang trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trong lối chơi tấn công của đội bóng Hoàng gia.

Bellingham và Fernandez Carreras cũng góp công vào chiến thắng - Ảnh: RMCF

Chiến thắng giúp Real Madrid củng cố ngôi đầu bảng với 30 điểm, hơn Villarreal 7 điểm. Trong khi đó, Atletico Madrid và Barcelona vẫn đang bám đuổi quyết liệt phía sau, hứa hẹn cuộc đua vô địch La Liga mùa này sẽ còn cực kỳ hấp dẫn.