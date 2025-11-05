Sau khi nhận Chiếc giày vàng châu Âu 2025 và có cú đúp cùng Real Madrid đè bẹp Valencia 4-0 ở La Liga vào cuối tuần, Kylian Mbappe cùng đồng đội đầy tự tin bay đến Anh để đấu Liverpool ở Cúp C1.

Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp đã có ngày thi đấu dưới sự mong đợi, gần như vô hình ở Anfield. Trong 90 phút trên sân, Mbappe không có cú sút trúng đích, không ghi bàn hay kiến tạo. Đây là trận thứ 2 liên tiếp, anh im ắng ở sân chơi này.

Nỗi thất vọng của Mbappe trên sân Anfield khi không thể có trận đấu như mong muốn. Ảnh: Defensa

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến trong hiệp 2 (phút 61), do Mac Allister lập đại công cho Liverpool, đội sa sút những tuần gần đây, với 4 thất bại liên tiếp ở Premier League trước khi kịp ‘đổi vận’ vào cuối tuần qua – thắng Aston Villa 2-0.

Mbappe thừa nhận với Konate, Liverpool chơi hay hơn và Real Madrid bị thua là đúng. Ảnh: Defensa

Xabi Alonso đưa ra đánh giá sau trận: “Đó là một trận đấu rất cân bằng. Trong hiệp 2, Real Madrid phạm nhiều lỗi và chịu nhiều quả phạt góc và Liverpool đã vươn lên dẫn trước. Real Madrid đã có một trận đấu khó khăn. Chúng tôi đã nỗ lực nhưng không tạo ra được mấy cơ hội”.

Real Madrid đã có thể để thủng lưới nhiều hơn, nếu Thibaut Courtois không chơi vô cùng xuất sắc. Xabi thừa nhận, ông và đội nhà thật may vì có thủ thành xuất sắc nhất thế giới.

Trong khi đó, theo Defensa, Mbappe đã thẳng thắn thừa nhận với… đối thủ - hậu vệ Ibrahima Konate, nhưng là đồng đội ở tuyển Pháp: “Các cậu đã áp đảo chúng tôi và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm. Real Madrid bị thua là đúng”.

Thủ thành Thibaut Courtois không khỏi thất vọng: “Trong hiệp 2, chúng tôi đã phạm quá nhiều lỗi gần khu vực cấm địa và đã để họ ghi bàn. Chúng tôi cần phải khôn ngoan hơn, không thể để mắc những lỗi không cần thiết.

Thật đáng tiếc vì hôm nay Real Madrid đã kiểm soát bóng khá tốt, phòng ngự rất tốt nhưng lại có chút thiếu sót ở 1/3 cuối sân và dễ dàng để mất bóng. Chúng tôi cần phải cải thiện”.