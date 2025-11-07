Real Madrid đang có khởi đầu mùa giải rất tốt dưới thời Xabi Alonso, với 13 chiến thắng trong 15 trận đã chơi tại La Liga (11) và Champions League (4).

Dù vậy, vẫn có hoài nghi lẫn câu hỏi được đặt ra với nhà cầm quân 43 tuổi, khi 2 thất bại Real Madrid phải chịu đều là trước các đối thủ đáng gờm - ở những trận đại chiến.

Phòng thay đồ Real Madrid được cho ngày một bất mãn Xabi Alonso. Ảnh: Defensa

Đó là trận thua tan nát 2-5 Atletico ở derby Madrid hôm 27/9 và mới nhất Real Madrid gục ngã 0-1 trước Liverpool ở Anfield tại vòng bảng Cúp C1.

Nhìn tổng thể, Xabi Alonso khá mát tay với Kền kền và mọi việc có vẻ đang tiến triển thuận lợi. Nhưng bên cạnh đó là thực tế, cựu danh thủ này đã thất bại toàn diện ở 2 bài kiểm tra khó nhất.

Thời gian qua đã có những thông tin râm ran, một số cầu thủ Real Madrid không hài lòng với Xabi Alonso, cho rằng ông đối xử chưa được công bằng.

Và có vẻ những ‘sóng ngầm’ vẫn âm ỉ ở phòng thay đồ Bernabeu, khi El Chiringuito vừa tiết lộ thêm, dàn sào Real Madrid ngày càng bất mãn với cựu thuyền trưởng Leverkusen.

Một số cầu thủ đội bóng áo trắng cho rằng, “Xabi Alonso quá lạnh lùng và không hiểu họ, không gần gũi với đội, trái ngược hoàn toàn với sự thân thiện, ấm áp mà họ cảm nhận rất rõ dưới thời Carlo Ancelotti”.

Hai cầu thủ chơi tốt nhất dưới thời Xabi Alonso là Kylian Mbappe và cái tên còn lại phải đặt dấu hỏi về khả năng phòng thủ của Real Madrid - thủ thành Thibaut Courtois. Ảnh: RMFC

Nguồn trên cho biết thêm, căng thẳng xảy đến gần đây nhất chính là việc Xabi quyết định đưa Trent Alexander-Arnold vào sân khi trận đấu với Liverpool chỉ còn 9 phút để cầu thủ này phải hứng chịu những tiếng la ó từ khán đài Anfield.

Dàn sao Real Madrid được cho đặt câu hỏi về hành động của vị thuyền trưởng, cảm thấy đáng ra Trent Alexander-Arnold nên được chơi với số phút nhiều hơn trước đội bóng cũ.

Cách tiếp cận chiến thuật và kỷ luật nghiêm ngặt – 2 yếu tố chính đã thuyết phục lãnh đạo Real Madrid bổ nhiệm Xabi Alonso. Nhưng lúc này dường như chính những điều đó đang tạo ra mâu thuẫn với một số cầu thủ trong đội hình, những người nhớ sự gần gũi của Ancelotti.

Xabi Alonso bên cạnh việc mang lại kết quả tích cực trên sân, được khuyên cần có sự linh hoạt và hiểu tâm tư dàn sao Real Madrid hơn để tạo thành một khối thống nhất, sẵn sàng chiến đấu cho mọi danh hiệu.