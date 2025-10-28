Trận cầu giữa Atletico Madrid và Real Betis mang ý nghĩa quan trọng khi cả hai đội bằng điểm nhau trước vòng này, và đội thắng sẽ bứt lên nhóm dự Champions League.

Betis tung ra đội hình mạnh nhất, trong khi HLV Diego Simeone gây bất ngờ khi để Alexander Sorloth dự bị, trao cơ hội đá chính cho Alex Baena.

Giuliano Simeone ghi bàn mở tỷ số từ đầu trận - Ảnh: RTSB

Ngay phút thứ 2, Atletico Madrid vượt lên nhờ sự tỏa sáng của Giuliano Simeone, con trai HLV Diego Simeone. Cầu thủ trẻ này tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để tung cú vô-lê chân trái đẹp mắt mở tỷ số.

Sau bàn thua, Betis vùng lên mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều bị Jan Oblak xuất sắc hóa giải. Ngược lại, Atletico tận dụng tốt các pha phản công và được đền đáp ở phút 44, khi Alex Baena cứa lòng tinh tế nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, Betis tung Lo Celso vào sân nhằm tăng cường sáng tạo. Tuy nhiên, dù Abde sút phạt trúng xà ngang và Lo Celso có vài pha dứt điểm nguy hiểm, đội chủ nhà vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Hàng thủ Atletico chơi kín kẽ, đặc biệt vô hiệu hóa hoàn toàn Antony bên cánh phải.

Atletico Madrid giành chiến thắng quan trọng trước Betis - Ảnh: La Liga

Chung cuộc, Atletico Madrid thắng 2-0 ngay trên sân Betis, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 La Liga với 17 điểm, chỉ kém Espanyol đúng 1 điểm, trong khi Betis của Antony tụt xuống hạng 6 với 16 điểm.

Ghi bàn: Giuliano 3', Baena 45'+1

Đội hình xuất phát:

Real Betis: Pau Lopez, Bellerin, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fornals, Ez Abde, Cucho Hernandez.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Koke, Barrios; Giuliano, Baena, Nico González, Julián Alvarez.