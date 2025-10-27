Sau chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện ở một trận Siêu kinh điển, HLV Xabi Alonso thể hiện sự tự hào với các cầu thủ Real Madrid, bên cạnh vấn đề ngoài chuyên môn.

“Tôi rất vui cho các cầu thủ vì họ cần biết rằng đội có thể thắng một trận như thế này”, Xabi Alonso lên tiếng.

“Đó là một chiến thắng xứng đáng, thậm chí là hơi khiêm tốn, và điều đó rất quan trọng”.

Alonso xác nhận sẽ nói chuyện với Vinicius vì phản ứng không đẹp. Ảnh: EFE

Nói về tầm quan trọng của chiến thắng, Xabi Alonso nhấn mạnh rằng, “về lâu dài, chiến thắng này sẽ mang lại lợi ích cho Real Madrid”.

“Giáo sư” Xabi cho biết, ông “không cảm thấy trút được gánh nặng nào, bởi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mọi người cần giữ bình tĩnh”.

Kylian Mbappe và Jude Bellingham là những người mang về bàn thắng cho Real Madrid. Fermin Lopez lập công cho Barcelona.

Trận này, Vinicius Junior rất nổi bật về chuyên môn. Tuy nhiên, hình ảnh được chú ý nhất là phản ứng giận dữ của anh khi bị thay ra ở phút 72.

“Tôi giữ lại rất nhiều điều tích cực từ trận đấu và từ Vinicius. Chuyện đó, dĩ nhiên chúng tôi sẽ nói chuyện, nhưng tôi không muốn mất tập trung khỏi điều quan trọng, trong bối cảnh đây là một trận đấu tuyệt vời”, Alonso lập luận.

Chiến lược gia người xứ Basque thừa nhận sẽ xử lý vấn đề trực tiếp với Vinicius: “Mỗi cầu thủ có cá tính khác nhau, nhưng vâng, chúng tôi sẽ nói chuyện”.

Vinicius tức giận khi bị thay ra. Ảnh: Diario AS

Đây không phải lần đầu tiên Vinicius thất vọng khi bị thay ra. Dù vậy, lần này là phản ứng nặng nề nhất, trong bối cảnh trước đó cầu thủ người Brazil và Alonso đã làm hòa.

“Đây là bóng đá. Rất nhiều chuyện xảy ra trong các trận Siêu kinh điển trước đây, và sẽ còn tiếp diễn vì luôn có nhiều căng thẳng, nhưng với tôi điều đó là bình thường. Nó sẽ còn xảy ra nữa, và đó là một phần của cuộc chơi”, Alonso nhìn nhận sự căng thẳng cuối trận.

Ông cho biết: “Không nên làm quá mọi chuyện. Cần giữ bình tĩnh, vậy thôi. Những gì xảy ra cuối trận chỉ là vì cả hai bên đều quá khát khao. Không có gì phải lo, miễn là đó chỉ là những va chạm lành mạnh”.

Alonso cũng nhắc đến Jude Bellingham với pha kiến tạo cho Mbappe mở tỷ số, cùng bàn ấn định kết quả 2-1.

“Jude là mẫu cầu thủ sống bằng cảm xúc, biết truyền năng lượng và kết nối với mọi người. Đó là lý do vì sao cậu ấy có một trận đấu tuyệt vời”.