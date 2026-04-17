Arbeloa ra đi và Zidane nói không

Gương mặt của Alvaro Arbeloa trên xe buýt của Real Madrid phản ánh rõ tình hình. Khi chờ phần còn lại của đội, ông ngước nhìn trần xe, ánh mắt vô định, hiểu rằng thất bại tại Allianz Arena là dấu chấm hết cho mùa giải của đội và chính bản thân.

Arbeloa đã thừa nhận điều đó một cách thẳng thắn trong phòng họp báo: “Tôi sẽ hiểu bất kỳ quyết định nào của CLB. Tôi đến đây để giúp đỡ”. Phát biểu mang đậm tính chia tay.

Không có cơ hội cho Arbeloa tiếp tục. Ảnh: EFE

Theo các tờ báo hàng đầu Tây Ban Nha, khả năng lớn là ông sẽ không tiếp tục ở lại mùa tới.

Sau thất bại 3-4 trước Bayern Munich (chung cuộc thua 4-6), nội bộ Real Madrid bước vào “thời gian suy ngẫm”. Đó là cách mà các lãnh đạo CLB mô tả khi rời sân bay. “Suy ngẫm một cách bình tĩnh, không nóng vội”, các nguồn tin nhấn mạnh.

Real Madrid còn 7 trận La Liga trước khi các tuyển thủ hội quân dự World Cup. Kém Barcelona 9 điểm – đội cũng đã bị loại khỏi Champions League – cơ hội vô địch gần như không còn, nhất là khi trận Siêu kinh điển ngày 10/5 có thể định đoạt danh hiệu cho CLB xứ Catalunya.

Arbeloa, người đã trải qua thất bại ở Cúp Nhà Vua, bị loại khỏi Champions League và hụt hơi tại La Liga, sẽ hoàn tất mùa giải, nhưng Real Madrid đã bắt đầu tăng tốc tìm HLV mới.

Câu hỏi đặt ra là ai sẽ được chọn sau khi Real Madrid trải qua 3 HLV trong một năm, và hồ sơ như thế nào?

Các phương án như Jurgen Klopp (giám đốc bóng đá Red Bull), Mauricio Pochettino (HLV tuyển Mỹ), Didier Deschamps (Pháp), Lionel Scaloni (Argentina) hay thậm chí Jose Mourinho (Benfica) liên tục được nhắc tới.

Tuy vậy, chưa có sự đồng thuận tuyệt đối. Nhiều người trong số họ sẽ dự World Cup – nơi Real Madrid sẽ theo dõi cả băng ghế huấn luyện lẫn cầu thủ.

Zinedine Zidane từng là lựa chọn ưa thích của ban lãnh đạo, nhưng câu trả lời “không” của ông gần như là dứt khoát. Ông vẫn chờ tiếp quả ghế HLV trưởng tuyển Pháp.

CLB Hoàng gia tìm kiếm một HLV đẳng cấp lớn, giàu danh tiếng, từng thành công ở đấu trường quốc tế và đủ khả năng kiểm soát phòng thay đồ đang có nhiều rạn nứt.

Real Madrid hứa hẹn biến động mạnh. Ảnh: EFE

Một hồ sơ trẻ như Xabi Alonso – mang tính can thiệp chiến thuật cao – không còn được ưu tiên. Những cái tên như Julian Nagelsmann hay Cesc Fabregas (Como) cũng không nằm trong kế hoạch.

Niềm tin vào bộ khung

Ban lãnh đạo tin rằng đội hình hiện tại vẫn có tiềm năng lớn hơn những gì các HLV gần đây như Carlo Ancelotti, Alonso hay Arbeloa thể hiện.

Real Madrid cho rằng chấn thương là yếu tố lớn và trách nhiệm của HLV là kết nối đội bóng.

Trục xương sống được đánh giá là đẳng cấp thế giới gồm: Courtois, Eder Militao, Tchouameni, Fede Valverde, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior và Kylian Mbappe. Ít nhất lúc này, CLB không cân nhắc bán ba ngôi sao lớn nhất.

Ngoài bộ khung, mọi vị trí đều có thể biến động. David Alaba, Dani Carvajal và Antonio Rudiger sắp hết hạn hợp đồng – riêng người thứ ba gần như sẽ gia hạn. Dani Ceballos, Fran Garcia hay Asencio có thể ra đi, Gonzalo Garcia nhiều khả năng được cho mượn.

Endrick và Nico Paz sẽ trở lại, mở ra khả năng cho Franco Mastantuono đi tích lũy kinh nghiệm theo dạng cho mượn.

Trường hợp đáng chú ý nhất là Eduardo Camavinga. Chiếc thẻ đỏ tại Munich gần như khép lại mùa giải của anh. Từng là cái tên được ưu ái, nhưng hiện tại vị thế đã khác.

Camavinga sẽ phải hy sinh. Ảnh: Diario AS

Real Madrid muốn một tiền vệ trung tâm có hồ sơ khác, và Camavinga có thể là người bị hy sinh.

Những thay đổi trên sân cũng kéo theo biến động trong các văn phòng tại Bernabeu. Florentino Perez vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez, và CLB phủ nhận việc tìm kiếm giám đốc thể thao.

Sự xuất hiện thường xuyên của doanh nhân Anas Laghrari – cánh tay phải không chính thức của Perez – trên khán đài và các chuyến đi làm dấy lên đồn đoán về vai trò của ông. Trước mắt, nội bộ CLB phủ nhận việc doanh nhân người Maroc gốc Pháp tham gia vào mảng thể thao.

Tình thế của Juni Calafat – trưởng bộ phận tuyển trạch – trở nên nhạy cảm khi các bản hợp đồng như Dean Huijsen, Alvaro Carreras hay Mastantuono chưa nâng tầm đội bóng. CLB đang xem xét lại vị trí này. Santiago Solari, hiện là giám đốc bóng đá, cũng có thể ra đi vì ít ảnh hưởng.

Real Madrid đang chuẩn bị cho những biến động chưa từng có trong kỷ nguyên thứ hai của Perez.