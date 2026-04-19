Chỉ trong vài tháng, Kylian Mbappe từ vị thế của ngôi sao sáng bóng đá thế giới, trở thành cái tên bị hoài nghi ngay cả trong ĐTQG Pháp với World Cup 2026 đang đến gần. Việc bị loại ở tứ kết Champions League và 2 mùa giải trắng tay ở Real Madrid, khiến anh bị chê bai không ít.

Mbappe tài năng, ghi bàn đều nhưng lại không giúp Real Madrid mạnh lên, trái lại còn bất ổn từ khi có anh. Ảnh: X Fabrizio Romano

Kylian Mbappe dứt tình PSG trong ồn ào để đến Bernabeu với mục tiêu rõ ràng: giành chức vô địch Champions League và chinh phục Quả bóng vàng.

Cho đến nay, cả 2 giấc mơ đó đều chưa thành hiện thực. Đáng kể hơn, anh còn bị đe dọa tầm ảnh hưởng ở tuyển Pháp, với sự nổi lên mạnh mẽ của Michael Olise trong màu áo Bayern Munich.

Theo một số nguồn tin, không ít người Pháp xem Olise là niềm hi vọng lớn của sắc áo Lam cho mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng World Cup 2026. MB đánh giá “tài năng, khả năng gây rối hàng thủ đối phương cũng như quyết định trận đấu khiến Olise được đánh giá cao hơn Mbappe”.

Bên cạnh Olise là Quả bóng vàng, Ousmane Dembele cũng rất đáng gờm, cạnh trạnh trực tiếp cho vị trí thủ lĩnh hàng công của tuyển Pháp.

Ở tuổi 27, thời gian sẽ không còn chờ đợi Mbappe như trước nữa, mà cần những kết quả tức thì. Rời PSG (và đội lập tức vô địch Cúp C1 khi không có anh), Mbappe với 2 mùa giải không danh hiệu, khiến Real Madrid mất cân bằng trên sân và mâu thuẫn trong phòng thay đồ, làm cho cơ hội giành Quả bóng vàng của anh trở nên mờ mịt.

Mbappe có tròn 10 năm đi tìm kiếm danh hiệu Cúp C1 và vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Ảnh: Sport

Tại cuộc đua năm nay, Champions League và World Cup là 2 mặt trận chính. Lúc này, các đồng đội ở ĐTQG là Olise và Dembele mới là những người chiếm ưu thế hơn, khi vẫn còn chinh chiến ở Cúp C1.

Không chỉ vậy, Mbappe cũng bị tụt lại ở cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu, với Harry Kane (Bayern Munich) đang dẫn trước với một khoảng cách khá lớn và có vẻ khó thu hẹp, trong 7 trận còn lại ở La Liga.

Mbappe đúng là đã thực hiện được giấc mơ chơi cho Real Madrid, nhưng phải chăng mối lương duyên đến sai thời điểm, sau lần đầu anh ‘nuốt lời’ mà ở lại PSG vào 2022?