Vinicius Junior và Diego Simeone đã lời qua tiếng lại trong hiệp 1 trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Tín hiệu truyền hình ghi lại khoảnh khắc cả hai đứng gần nhau và có cuộc đối đáp căng thẳng.

Máy quay không chỉ ghi hình mà còn đọc được khá rõ những gì HLV của Atletico Madrid nói với cầu thủ Real Madrid.

Tranh cãi giữa Vinicius và Simeone. Ảnh: Diario AS

“Florentino (Perez) sẽ tống cổ cậu. Nhớ lấy, ông ấy sẽ tống cổ cậu. Sẽ tống cổ cậu, nhớ lời tôi nói”, Simenoe lên tiếng.

Đến phút 81, khi Vinicius bị thay ra để nhường chỗ cho Arda Guler, căng thẳng lại bùng lên.

Cầu thủ người Brazil rời sân trong tiếng la ó, và Simeone nói với anh: “Nghe đi, nghe đi”, ám chỉ sự bất mãn của khán giả với màn trình diễn của Vini.

Ngôi sao Real Madrid phản ứng gay gắt, như thể muốn ăn thua đủ với “El Cholo”, buộc những người xung quanh phải can thiệp để sự việc không đi xa hơn.

“Lúc nào ông ta cũng gây sự”, Vinicius nói với trọng tài Busquets Ferrer khi rời sân.

Xabi Alonso, đứng quan sát từ xa, đã quát về phía người đồng nghiệp bên phía Atletico: “Cholo! Cholo! Này! Lo việc của ông đi!”.

Sau trận đấu, Simeone được hỏi về sự việc này trong cuộc phỏng vấn nhanh. HLV người Argentina trả lời: “Tôi không có gì để nói. Từ thời tôi còn thi đấu, những chuyện xảy ra trên sân thì kết thúc ngay trên sân”.

Vinicius thì không. Sau khi Real Madrid giành quyền vào chung kết gặp Barca, anh tiếp tục “đá xoáy” Simeone trên Instagram cá nhân.

Dưới bài đăng của Fabrizio Romano về vụ việc đang gây xôn xao này, cầu thủ Brazil để lại một bình luận hứa hẹn còn nhiều tranh cãi: “Ông lại thua thêm một trận knock-out nữa rồi”.