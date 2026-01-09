Kết quả U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

08/01

18:30

U23 Thái Lan 1-2 U23 Australia

VTV5, TV360

08/01

21:00

U23 Iraq 0-0 U23 Trung Quốc

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

08/01

23:30

U23 Qatar vs U23 UAE

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

Kết quả bóng đá hôm nay

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21

09/01

03:00

Arsenal 0-0 Liverpool

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19

09/01

00:30

Cremonese 2-2 Cagliari

ON FOOTBALL

09/01

02:45

AC Milan 1-1 Genoa

ON FOOTBALL

SIÊU CÚP TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT

09/01

02:00

Atletico Madrid 1-2 Real Madrid

SIÊU CÚP PHÁP 2025/26 – CHUNG KẾT

09/01

01:00

PSG 2-2 Marseille (pen 4-1)

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 14

08/01

21:55

Al Hilal 3-0 Al Hazm

09/01

00:30

Al Najma 3-4 Al Ettifaq

Al Nassr 1-2 Al Qadsiah