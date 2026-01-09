|
Kết quả U23 châu Á hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
08/01
18:30
|
U23 Thái Lan 1-2 U23 Australia
|
VTV5, TV360
|
08/01
21:00
|
U23 Iraq 0-0 U23 Trung Quốc
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
08/01
23:30
|
U23 Qatar vs U23 UAE
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21
|
09/01
03:00
|
Arsenal 0-0 Liverpool
|
FPT Play
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19
|
09/01
00:30
|
Cremonese 2-2 Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
09/01
02:45
|
AC Milan 1-1 Genoa
|
ON FOOTBALL
|
SIÊU CÚP TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
09/01
02:00
|
Atletico Madrid 1-2 Real Madrid
|
SIÊU CÚP PHÁP 2025/26 – CHUNG KẾT
|
09/01
01:00
|
PSG 2-2 Marseille (pen 4-1)
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 14
|
08/01
21:55
|
Al Hilal 3-0 Al Hazm
|
09/01
00:30
|
Al Najma 3-4 Al Ettifaq
|
Al Nassr 1-2 Al Qadsiah