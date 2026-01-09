Thất bại ở vòng đấu trước buộc Al Nassr bước vào cuộc tiếp đón Al Qadsiah với áp lực phải thắng để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu của Al Hilal. Tuy nhiên, đội khách - hiện nằm trong top 5 cho thấy họ không hề dễ bị khuất phục.

Một pha bật nhảy không chiến của Ronaldo - Ảnh: Al Nassr

Ngay trong hiệp một, Al Qadsiah có những thời điểm chơi sòng phẳng, thậm chí ép sân khiến Al Nassr phải lùi sâu chống đỡ. Dẫu vậy, phần lớn cơ hội nguy hiểm vẫn thuộc về đội chủ nhà. Đáng tiếc, hàng công của Al Nassr lại trải qua một ngày kém duyên hiếm thấy.

Coman bỏ lỡ tình huống đối mặt sau đường chuyền dọn cỗ của Ronaldo, trong khi chính CR7 sau đó cũng không tận dụng được cơ hội khi Coman trả ngược. Felix có pha phản công thuận lợi nhưng lại xử lý cá nhân trong góc hẹp, còn cuối hiệp một, cả Felix lẫn Coman tiếp tục phung phí những quả căng ngang thuận lợi từ cánh trái.

Sang hiệp hai, bước ngoặt đến từ sai lầm cá nhân. Phút 50, thủ môn Al Aqidi băng ra xử lý thiếu an toàn, vô tình tạo điều kiện để Quinones ghi bàn mở tỷ số cho Al Qadsiah.

Felix chơi vô duyên trận này - Ảnh: Al Nassr

Đến phút 66, Quinones tiếp tục để lại dấu ấn với pha căng ngang giúp Retegui dứt điểm, trước khi Nandez đá bồi nhân đôi cách biệt.

Nỗ lực muộn màng của Al Nassr chỉ mang lại bàn rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền của Ronaldo ở phút 81. Dù được bù giờ tới 11 phút, đội chủ nhà vẫn bất lực trong việc tìm bàn gỡ.

Thất bại 1-2 khiến Al Nassr bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua vô địch, khi khoảng cách với Al Hilal đã nới rộng lên 4 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, Ronaldo và các đồng đội sẽ làm khách trên sân của chính đội bóng của Nunez.

Ghi bàn:

Al Nassr: Ronaldo (81')

Quinones (51'), N. Nandez (66')

Đội hình xuất phát:

Al Nassr: Al Aqidi, Yahya, Inigo Martinez, Alamri, Al Ghanam, Coman, Al Khaibari, Brozovic, Angelo, Joao Felix, Ronaldo.

Al Qadsiah: Casteels, Al Shamat, Nacho, Thakri, Alvarez, Hazazi, Nandez, Weigl, Baah, Retegui, Quinone