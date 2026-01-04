Cuộc đối đầu giữa Espanyol và Barca tại vòng 18 La Liga 2025/26 diễn ra căng thẳng đúng chất derby. Trước đối thủ quen mặt nhưng luôn khó chịu, Barca sớm gặp vấn đề khi Espanyol chọn lối chơi áp sát quyết liệt, sẵn sàng va chạm và phản công tốc độ ngay khi đoạt bóng.

Trong hiệp một, đội chủ nhà tạo ra không ít tình huống khiến hàng thủ Barca chao đảo. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Joan Garcia với hàng loạt pha cứu thua liên tiếp, đội khách khó tránh khỏi bàn thua.

Barcelona chật vật đánh bại Espanyol - Ảnh: FCB

Ở chiều ngược lại, những pha lên bóng của Barca thiếu độ sắc bén, khiến hiệp đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Thế trận không nhiều thay đổi sau giờ nghỉ. Espanyol tiếp tục chơi đầy năng lượng, buộc Barca phải căng mình chống đỡ.

Thủ môn Marko Dmitrovic bên phía đội chủ nhà cũng có ngày thi đấu ấn tượng khi liên tiếp từ chối các cơ hội rõ rệt của Jules Kounde và Eric Garcia.

Bước ngoặt chỉ đến ở giai đoạn cuối trận, khi HLV Hansi Flick tung Dani Olmo và Robert Lewandowski vào sân. Phút 86, Olmo tung cú đặt lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, khai thông thế bế tắc. Chỉ bốn phút sau, Lewandowski dứt điểm gọn gàng sau đường căng ngang của Fermin Lopez, ấn định chiến thắng 2-0.

Ba điểm giúp Barcelona nới rộng cách biệt với Real Madrid lên 7 điểm, dù thi đấu nhiều hơn một trận, đồng thời khẳng định bản lĩnh trong những trận cầu lớn.

Bàn thắng: Olmo (86'), Lewandowski (90')

Đội hình thi đấu

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Lozano, Urko, Dolan (Terrats 82'), Milla (Puado 82'), Roberto Fernandez (Kike Garcia 75'), Exposito (Jofre Carreras 60')

Barca: Joan Garcia, Balde, Cubarsi, Martin (Pedri 64'), Kounde, Eric Garcia, De Jong, Raphinha (Olmo 64'), Lamine Yamal, Rashford (Fermin Lopez 46'), Ferran Torres (Lewandowski 64')