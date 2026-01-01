Real Madrid chắc chắn không có Kylian Mbappe trong trận đấu đầu tiên tại La Liga 2026, gặp Real Betis (22h15 ngày 4/1), do chấn thương đầu gối trái.

Tình trạng chấn thương của Mbappe được xác định sau khi anh trải qua chụp cộng hưởng từ, theo thông báo của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha hôm thứ Tư.

Mbappe chấn thương, bỏ lỡ trận đầu tiên trong năm 2026. Ảnh: EFE

Trong thông báo y tế, Real Madrid cho biết tiền đạo người Pháp “được chẩn đoán bị bong gân đầu gối trái”, và hiện “đang chờ theo dõi diễn biến hồi phục”.

Trước mắt, Mbappe không thể ra sân trong trận gặp Betis. Đây là trận đấu quan trọng với thầy trò Xabi Alonso, đội đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém Barcelona 4 điểm.

Khả năng Mbappe góp mặt ở trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, diễn ra ngày 8/1 tại Jeddah gặp Atletico Madrid, cũng bị đặt dấu hỏi lớn.

Nếu Real Madrid vượt qua Atletico, cựu tiền đạo PSG thậm chí có thể lỡ cả trận chung kết (thi đấu ngày 11/1, gặp đội thắng ở cặp Barca vs Bilbao).

Sau Siêu cúp, đội bóng áo trắng còn lần lượt chạm trán Levante vào ngày 17 và Monaco tại Champions League ngày 20.

Một số chuyên gia y tế phân tích cho biết, trong trường hợp xấu, chấn thương kiểu này có thể cần đến 3 tuần nghỉ ngơi.

Khi ấy, Real Madrid sẽ phải thi đấu lịch dày đặc mà không có đầu tàu quan trọng nhất trên hàng công.

Mbappe hiện là chân sút số một của đội tại La Liga mùa này với 18 bàn thắng, chiếm đúng một nửa tổng số bàn thắng của toàn đội.

Không chỉ vậy, anh còn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong năm 2025 ở giải đấu này với 39 pha lập công, nhiều hơn tới 20 bàn so với hai người bám đuổi là Robert Lewandowski (Barcelona) và Julian Alvarez (Atletico).