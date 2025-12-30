Real Madrid đã trở lại tập luyện vào hôm qua (29/12) sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Phía trước thầy trò Xabi Alonso là những trận đấu quan trọng, đòi hỏi họ phải cải thiện lối chơi, để gặt hái kết quả tốt ở cả Liga lẫn Champions League, cũng như Siêu cúp Tây Ban Nha.

Xabi Alonso gần đây chịu áp lực rất lớn, bởi phong độ dưới mức yêu cầu của Real Madrid, cùng với hàng loạt kết quả tệ khiến lãnh đạo CLB phải xem xét lại tương lai của ông ở Bernabeu.

Xabi Alonso dù mệt mỏi, áp lực trên ghế HLV trưởng Real Madrid đến đâu, thì vẫn luôn có chỗ dựa tinh thần vững chắc - người vợ xinh đẹp Nagore Aramburu. Ảnh: Defensa

Theo báo chí Tây Ban Nha, Chủ tịch Florentino Perez yêu cầu Xabi phải nhanh chóng thay đổi tình hình của Real Madrid, đội vốn có khởi đầu tốt và cuối tháng 10 còn hơn Barca 5 điểm, nhưng hiện tại rơi cảnh kém 4 điểm.

Có thông tin, Xabi Alonso cần phải giành Siêu cúp Tây Ban Nha, nếu muốn giữ việc ở Real Madrid.

Sau trận đấu tại La Liga, tiếp Real Betis vào 4/1/2026 tới đây, Xabi cùng học trò bước vào trận derby Madrid, đấu Atletico (9/1) cho vé chung kết Siêu cúp. Nếu thắng, Real Madrid khả năng sẽ tranh cúp với Barca, đội gặp Bilbao ở trận bán kết còn lại.

Nagore Aramburu cùng Xabi Alonso trong ngày ra mắt Real Madrid. Ảnh: Insta Nagore Aramburu

Theo Defensa, giữa áp lực bủa vây, xuất hiện những tin đồn sắp bị Real Madrid sa thải đến nơi, Xabi Alonso vẫn luôn nhận được sự động viên lớn về tinh thần, một chỗ dựa đáng tin cậy để ông có động lực vượt khó – người vợ xinh đẹp hơn 2 tuổi - Nagore Aramburu.

Nagore Aramburu từng là một người mẫu, diễn viên và nhà thiết kế thời trang, ‘bén duyên’ Xabi Alonso từ 2003. Cặp đôi kết hôn 6 năm sau đó, có 3 người con (1 trai, 2 gái), duy trì một gia đình hạnh phúc 16 năm nay.

Trên trang cá nhân, Nagore Aramburu thường xuyên bày tỏ tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho chồng - HLV Xabi Alonso. Ảnh: Nagore Aramburu

Với quãng nghỉ ngắn đón Giáng sinh bên vợ con và người thân, Xabi Alonso chắc chắn được ‘tiếp sức’ thêm rất nhiều. Người vợ xinh đẹp của thuyền trưởng Real Madrid thậm chí còn đăng trên story cá nhân, ảnh tình cảm của 2 vợ chồng, kèm biểu tượng nụ hôn thể hiện tình yêu và sự ủng hộ cho chồng ở thời điểm khó khăn.

Ở tuổi 46, bà xã của Xabi Alonso, người đã sinh cho ông 3 mặt con, trông vẫn cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Ảnh: Insta Nagore Aramburu

Những người yêu mến Xabi đều mong ông vượt khó thành công, cùng Real Madrid gặt được những kết quả như ý vào cuối mùa.