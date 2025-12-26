Ngày Bernabeu la ó Vini

Bernabeu từng dang tay che chở Vinicius Junior như che chở một đứa trẻ bị tổn thương, bị đối xử bất công.

Một năm trước, khi Quả bóng vàng thuộc về Rodri, không chỉ quan chức Real Madrid mà gần như toàn bộ Madridista đứng về phía anh. Những tràng vỗ tay, những tiếng hô tên, cảm giác bất công được chia sẻ.

Vinicius kém hiệu quả và tranh cãi nhiều hơn. Ảnh: EFE

Vinicius bước qua Giáng sinh 2024 với danh hiệu The Best (Cầu thủ xuất sắc nhất năm) của FIFA, như một lời xác nhận muộn màng rằng anh vẫn là ngôi sao, vẫn là biểu tượng, vẫn là tương lai của Real Madrid.

Chỉ một năm sau, cũng chính Bernabeu ấy quay lưng. Trong trận cuối cùng của năm 2025 thắng Sevilla 2-0, khi Vinicius rời sân giữa những tiếng la ó không ngớt.

Vinicius ngày nay giống một đứa trẻ hư. Anh không còn biết điểm dừng, gây rất nhiều tranh cãi trong bối cảnh Real Madrid trải qua những tháng lận đận.

Cầu thủ người Brazil có tài, đến mức chỉ cần anh thể hiện 70% phong độ cũng tạo nên đột biến. Anh được nuông chiều, được bảo vệ quá lâu, đến mức quên mất rằng tình yêu ở Real Madrid luôn có điều kiện.

Ở đây, người ta có thể tha thứ cho thất bại, nhưng không tha thứ cho sự tự mãn kéo dài.

Một năm qua, Vinicius không tệ hơn về chuyên môn. Anh vẫn rê bóng tốt, vẫn tạo khác biệt, vẫn khiến hậu vệ đối phương khổ sở. Nhưng anh thay đổi theo hướng tệ hơn về cảm xúc.

Vinicius tranh cãi nhiều hơn với trọng tài, đối thủ và CĐV đối phương, phản ứng nhiều hơn, thường xuyên cường điệu hóa những cú ngã.

Mỗi pha bóng hỏng đều đi kèm một cái nhún vai, một ánh mắt trách móc, một lời phàn nàn với trọng tài hoặc khán đài. Đó là thứ Bernabéu khó chịu nhất, cảm giác cầu thủ đang chơi cho chính mình, chứ không phải cho đội bóng.

“Cảm giác là cả đội bị ảnh hưởng bởi hành vi của Vini”, cựu tiền vệ Toni Kroos từng tuyên bố thẳng thắn.

Vinicius phải trưởng thành hơn

Bernabeu hiểu bất công. SVĐ huyền thoại này từng la ó Cristiano Ronaldo, nhưng luôn biết cách tha thứ.

Vấn đề của Vinicius là câu chuyện khác. Ở Real Madrid, bạn được phép là ngôi sao, nhưng không được phép là nạn nhân vĩnh viễn.

Vini đã sống quá lâu trong vai nạn nhân – anh là cầu thủ bị tấn công phân biệt chủng tộc nhiều nhất, của khán giả, truyền thông đối thủ – đến mức anh không nhận ra rằng vai diễn ấy đang nuốt chửng cầu thủ xuất sắc trong mình.

Một năm trước, khi thua Rodri ở Quả bóng vàng, Vinicius được bảo vệ vì tập trung vào việc chơi bóng.

Giờ đây, anh bị la ó vì anh nói quá nhiều và chơi bóng không đủ thuyết phục để bù đắp; hoặc hành vi chống lại Xabi Alonso công khai.

Vinicius hiện nay giống như một đứa trẻ hư. Ảnh: EFE

Hình ảnh Vinicius gỡ ảnh đại diện mặc áo Real Madrid trên Instagram, thay bằng màu áo Brazil, không phải là hành động nổi loạn của một ngôi sao trưởng thành, mà giống phản ứng của một đứa trẻ bị mắng.

Anh quay lưng, dỗi hờn, tìm nơi khác để được yêu thương vô điều kiện. Real Madrid hay bất kỳ CLB nào cũng không chấp nhận kiểu đó.

Vinicius vẫn còn được yêu. Những tràng vỗ tay lẫn trong tiếng la ó là bằng chứng. Nhưng đó là thứ tình yêu đang bị thử thách.

“Người hâm mộ là tối cao và có quyền tự do bày tỏ ý kiến”, Xabi Alonso nhấn mạnh. Mối quan hệ giữa HLV xứ Basque và Vini đã cải thiện, nhưng ông không thể bảo vệ học trò người Brazil.

Phong độ thiếu ổn định của Real Madrid có phần không nhỏ đến từ Vinicius. Anh không ghi bàn trong 17 trận (14 với “Los Blancos”, 3 cùng Brazil), lười di chuyển và ít tham gia vào việc hỗ trợ phòng ngự.

Đứa trẻ hư nào cũng có hai con đường. Một là tiếp tục chống đối, đổ lỗi, sống bằng ký ức về những ngày được bênh vực. Hai là trưởng thành, học cách im lặng đúng lúc, chơi bóng thay cho phản ứng.

Năm 2011, trong trận Bayern Munich ở Champions League, Ronaldo pressing gần như trong nước mắt. Anh chạy một mình, vừa nhìn lại phía sau vừa nổi giận với phần còn lại đang đứng yên. Đó là cách để được Bernabeu yêu quý và tôn trọng.