Real Madrid bước vào trận đấu với kỳ vọng giành trọn 3 điểm, nhưng hiệp một lại trở thành thử thách đầy bế tắc. Hàng thủ Celta Vigo chơi kỷ luật, khiến các mũi công của đội chủ nhà như Bellingham, Arda Guler hay Vinicius khó tìm được khoảng trống.

Cơ hội ngon ăn nhất thuộc về Guler, nhưng cú cứa lòng chân trái của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Bi kịch còn ập đến khi Militao dính chấn thương và phải rời sân, làm xáo trộn hệ thống phòng ngự của Real Madrid.

Real Madrid có trận đấu tệ hại trên sân nhà - Ảnh: RMCF

Bước sang hiệp hai, Celta Vigo bất ngờ tung đòn chí mạng. Zaragoza thoát xuống rồi căng ngang như đặt để Swedberg đánh gót kỹ thuật, hạ gục Courtois mở tỷ số.

Chỉ ít phút sau, Real Madrid rơi vào thế khó hơn khi Fran Garcia nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi với chính Swedberg.

Thi đấu thiếu người, Real Madrid buộc phải dồn lực tấn công trong tuyệt vọng. Những phút bù giờ căng thẳng không thể cứu vãn kịch bản tồi tệ, thậm chí đội chủ nhà còn mất thêm Alvaro Carreras vì lỗi phản ứng.

Trong thời điểm hỗn loạn ấy, Swedberg tận dụng sai lầm của hàng thủ Real Madrid để vượt qua Courtois và ghi bàn thứ hai, khép lại chiến thắng 2-0 đầy chấn động cho Celta Vigo.

Celta Vigo tạo cơn địa chấn ngay rại Bernabeu - Ảnh: La Liga

Thất bại ngay tại Bernabeu khiến Real Madrid bị Barcelona nới rộng cách biệt trên BXH La Liga lên 4 điểm, đồng thời tạo áp lực nặng nề lên HLV Xabi Alonso.

Và mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi trước mắt họ là cuộc đại chiến với Manchester City tại Champions League vào giữa tuần này.

Ghi bàn:

Celta Vigo: Swedberg (53', 90'+3)

Thẻ đỏ:

Real Madrid: Garcia (64'), Carreras (90'+2)

Đội hình xuất phát

Real Madrid: Courtois, Asencio, Militao, Carreras, Fran Garcia, Tchouameni, Valverde, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Celta Vigo: Radu, Marcos Alonso, Starfelt, Javi Rodriguez, Carreira, Gonzalez, Moriba, Mingueza, Duran, Zaragoza, Iglesias