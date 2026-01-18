Bước vào trận đấu, Real Madrid đối mặt bầu không khí nặng nề sau chuỗi kết quả thất vọng, bao gồm trận thua trước đối thủ hạng dưới hồi giữa tuần và việc HLV Xabi Alonso bị sa thải.

Đây cũng là trận đầu tiên Alvaro Arbeloa dẫn dắt đội bóng Hoàng gia tại La Liga, trong bối cảnh Bernabeu vang lên không ít tiếng la ó, thậm chí nhắm vào chủ tịch Florentino Perez.

Mbappe cùng Asencio tạo nên bước ngoặt của trận đấu - Ảnh: RMCF

Những bất ổn ấy nhanh chóng phản ánh lên mặt cỏ. Real Madrid kiểm soát bóng nhiều trong hiệp một nhưng chơi thiếu ý tưởng, gần như không tạo ra cơ hội rõ rệt.

Trái lại, Levante nhập cuộc tự tin hơn với các pha dứt điểm của Karl Etta Eyong, Pablo Martinez hay Kareem Tunde, khiến hàng thủ đội chủ nhà phải liên tục chống đỡ.

Sang hiệp hai, Real Madrid thay đổi hoàn toàn bộ mặt. Kylian Mbappe bắt đầu tạo khác biệt và trở thành tâm điểm.

Phút 58, tiền đạo người Pháp bị phạm lỗi trong vòng cấm và tự mình thực hiện thành công quả phạt đền, khai thông thế bế tắc. Bàn thắng này cũng giúp Mbappe chạm mốc 50 bàn sau 53 trận La Liga, thành tích chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo trong thế kỷ 21.

Real Madrid giành chiến thắng quan trọng trong cuộc đua vô địch - Ảnh: RMCF

Hưng phấn dâng cao, Real nhân đôi cách biệt ở phút 65 khi Raul Asencio đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Arda Guler.

Dù bỏ lỡ thêm vài cơ hội, chiến thắng 2-0 là đủ để Real Madrid áp sát Barcelona với khoảng cách chỉ một điểm, khiến cuộc đua vô địch La Liga trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Ghi bàn: Mbappe (58'-pen), Asencio (65')

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Valverde, Huijsen (Ceballos 61'), Asencio (Alaba 90'), Carreras, Camavinga (Guler 46'), Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Mbappe, Gonzalo Garcia (Mastantuono 46')

Levante: Ryan, Sanchez, Matturro, De la Fuente, Toljan, Pablo Martinez, Vencedor (Raghouber 66'), Carlos Alvarez (Cortes 83'), Romero (Olasagasti 83'), Tunde (Espi 83'), Etta Eyong (Losada 66')