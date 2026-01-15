1. Không ai nhảy múa trong đội hình Real Madrid. Không phải Vinicius Junior, cũng không phải Alvaro Arbeloa – người bắt đầu kỷ nguyên của mình bằng một thảm họa.

Kết quả thậm chí mang màu sắc bi hài ở pha bóng cuối cùng đầy sai lầm ngay trong vòng cấm, bất chấp cú ra chân chất lượng của Jefte Betancor.

Albacete gây bất ngờ khi hạ Real Madrid. Ảnh: EFE

Những cú ngã ở Cúp Nhà vua trước các đối thủ nhỏ như Albacete từng khiến nhiều HLV phải ra đi. Manuel Pellegrini – vị HLV đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của Florentino Perez là một trong những ví dụ.

Với Arbeloa, đây là gánh nặng không có trong kịch bản. Điều đó tưởng như dành cho người tiền nhiệm Xabi Alonso.

Nhưng rốt cuộc người phải gánh chịu lại là kẻ vừa bước vào băng ghế huấn luyện với mệnh lệnh “mang lại niềm vui”. Ở chốn khổ ải – nơi Real Madrid đang đứng – không thể có niềm vui, chỉ có nỗi xấu hổ.

Trật tự và lò đào tạo trẻ không mang lại chiến thắng đầu tay cho Arbeloa. Suốt cả trận như một bức tượng sáp, bất động.

Ông tìm kiếm một cú hích và chỉ trong một trận đã rơi vào khủng hoảng còn lớn hơn cả những gì thừa kế, bởi thua Barcelona ở chung kết Siêu cúp không thể so sánh với việc bị Albacete – đội đang vật lộn gần khu vực xuống hạng giải hạng Nhì – loại khỏi Cúp Nhà vua.

2. Thất bại trong màn ra mắt khiến ngay cả những kết luận có thể rút ra từ đội hình đầu tiên của Arbeloa cũng bị đặt dấu hỏi.

Dẫu vậy, hai điểm đáng chú ý: một tiền vệ trụ trưởng thành từ lò đào tạo, Jorge Cestero, và việc mỗi cầu thủ được bố trí đúng vị trí sở trường, với Valverde trở lại trung tâm hàng tiền vệ.

Ngoại lệ duy nhất là quãng thời gian Camavinga đá cánh trái, nơi anh từng chơi dưới thời Carlo Ancelotti.

La Liga sẽ nói lên nhiều điều hơn vào thứ Bảy trước Levante tại Bernabeu, trong ngày sinh nhật của Arbeloa.

Ở đó, cú ngã bất ngờ này có thể kích hoạt sự phẫn nộ của khán đài, nơi Madridista vốn đã chỉ trích các cầu thủ nhiều hơn Xabi Alonso như những người chịu trách nhiệm cho khủng hoảng. Tiếng la ó của hội viên vượt ngoài tầm kiểm soát của chính Perez.

Vinicius nhiệt tình nhưng bế tắc. Ảnh: Diario AS

Về Cestero, Arbeloa từng nói cầu thủ 19 tuổi này là một trong những tiền vệ trụ hay nhất Tây Ban Nha. Đủ để ông chọn anh thay Tchouameni. Mạo hiểm.

Với các cầu thủ trẻ của học viện, chén đắng này cũng rất nặng. Họ là Cestero và David Jimenez, cùng Palacios hay Manuel Angel – những người vào sân cuối trận trong nỗ lực tuyệt vọng tìm bàn thắng.

Pha lập công của Gonzalo Garcia mà Arbeloa đã biết rõ ở học viện, cùng “dòng máu” trẻ ấy, không đủ để sống sót.

3. Bóng chết đôi khi là con đường nhanh nhất để tiến gần khung thành, khi những lối khác không thành. Đó là điều đang xảy ra với Real Madrid.

Hiệp 1, đội khách kiểm soát, chơi đúng bài, nhưng thiếu chiều sâu và cơ hội; còn Albacete co cụm, chờ thời. Chủ nhà tìm thấy thời cơ ở quả phạt góc đầu tiên, Javi Villar đánh đầu đầy uy lực hạ Luinin.

Phòng ngự bóng chết là một vấn đề, nhưng Real Madrid cũng nhờ chính điều này để tìm kiếm bàn gỡ. Mastantuono chớp thời cơ sau pha lộn xộn từ tình huống phạt góc.

Bước vào giờ nghỉ, Real Madrid không có điều gì nổi bật. Với vai trò tấn công cánh trái, Vinicius đầy thiện chí nhưng bế tắc trước số đông hậu vệ Albacete.

Xabi khởi đầu bằng trật tự; Arbeloa cũng hiểu trật tự, những phẩm chất chiến thuật từng giúp ông đứng cạnh những người giỏi nhất ở Real Madrid hay tuyển Tây Ban Nha.

Arbeloa có màn ra mắt thảm họa. Ảnh: Diario AS

Nhưng trật tự mà Arbeloa thiết lập là chưa đủ. Albacete bất ngờ thể hiện tham vọng cuối trận và khiến hàng thủ Real Madrid lúng túng. Carvajal và Gonzalo cùng phá bóng kém, để Betancor thoải mái ghi bàn.

Trong thời gian bù giờ, Gonzalo ghi bàn gỡ hòa 2-2 cũng từ phạt góc, và gợi lên hy vọng về những màn ngược dòng ngoạn mục của Real Madrid. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra.

Ở pha tấn công cuối cùng, Betancor dẫn bóng một mình vào vòng cấm, chờ đối phương trở về, sút chạm Carvajal. Chính anh đá bồi bằng pha lốp bóng tuyệt đỉnh khiến Lunin bất động. Với các Madridista, đó là pha bóng mang đậm sự sỉ nhục.

“Tôi là người phải chịu trách nhiệm”, Arbeloa thừa nhận. Cái tát trời giáng này không phải thảm họa, nhưng là lời cảnh báo cho những khó khăn mà ông đối mặt.