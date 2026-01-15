Chạm trán Albacete, đội chỉ xếp hạng 17/22 tại Segunda Division, Real Madrid được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược.

Suốt hiệp một, các mũi tấn công như Vinicius hay Gonzalo García bế tắc trước hàng thủ chơi kiên cường của đội chủ nhà.

Real Madrid bị loại sớm khỏi Cúp Nhà vua - Ảnh: RMCF

Bất ngờ xảy ra ở phút 42 khi Villar bật cao đánh đầu từ tình huống phạt góc, mở tỷ số cho Albacete. Dù vậy, Real kịp gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ hiệp một nhờ pha lập công của Mastantuono, cũng xuất phát từ một quả phạt góc.

Sang hiệp hai, thế trận của Real vẫn không sáng sủa hơn. Trong ngày vắng Mbappe, các đợt lên bóng của đội khách thiếu ý tưởng và dễ bị bẻ gãy. Phút 82, sai lầm trong khâu phá bóng của hàng thủ Real tạo điều kiện để Betancor vô lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1.

Dù Gonzalo García gỡ hòa 2-2 ở phút 90+1, Real Madrid vẫn không thể tránh khỏi bi kịch. Phút 90+5, Betancor hoàn tất cú đúp sau pha phản công sắc bén, ấn định chiến thắng chấn động 3-2 cho Albacete.

Thất bại này khiến Real Madrid tiếp tục chìm trong khủng hoảng, chỉ ít ngày sau khi thua Barcelona ở Siêu cúp Tây Ban Nha.

Ghi bàn:

Albacete: Villar 42', Betancor 82', 90+5'

Real Madrid: Mastantuono 45+3', Garcia 90+1'

Đội hình xuất phát:

Albacete: Lizoain, Lorenzo, Moreno, Villar, Neva, Bernabeu, Capi, Melendez, Pacheco, Escriche, Lazo

Real Madrid: Lunin, Jimenez, Asencio, Huijsen, Garcia, Valverde, Cestero Sancho, Guler, Mastantuono, Garcia, Vinicius