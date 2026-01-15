Real Madrid thông báo chia tay Xabi Alonso vào thứ Hai (12/1), sau khi để thua 2-3 Barca trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. HLV từ đội trẻ là Alvaro Arbeloa được bổ nhiệm thay thế.

Kế hoạch của Chủ tịch Florentino Perez là đợi đến mùa hè mới bổ nhiệm một HLV trưởng dài hạn cho Real Madrid, cũng là để có thêm thời gian cân nhắc, lựa chọn.

Klopp được cho sẵn sàng tái xuất, nếu nhận được lời mời từ Real Madrid. Ảnh: X Florian Plettenberg

Trong số các ứng viên nổi bật thì sau khi khả năng trở lại của Zinedine Zidane được loại bỏ - do chờ nắm ĐT Pháp sau World Cup 2026, cựu thuyền trưởng Liverpool, Jurgen Klopp nổi lên là cái tên sáng giá nhất.

MB nhấn mạnh, từ lâu Klopp đã là giấc mơ lớn của Chủ tịch Perez cho chiếc ‘ghế nóng’ ở Bernabeu. Vị chiến lược gia người Đức có mọi điều mà ‘ông trùm’ này mong muốn cho giai đoạn tiếp theo của Real Madrid: khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, năng lực quản lý phòng thay đồ đầy sao, một triết lý chơi bóng rõ ràng và cá tính có thể định hình cả một kỷ nguyên.

Điều đáng chú ý, khi được hỏi về khả năng dẫn dắt Real Madrid, Klopp “loại” mình khỏi danh sách ứng viên, qua phát biểu công khai.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của nhà báo Florian Plettenberg từ Sky German, người có mối quan hệ thân thiết với Klopp thì tình hình hoàn toàn ngược lại.

Vị này khẳng định, Jurgen Klopp sẵn sàng trở lại công việc huấn luyện, nếu Real Madrid thực sự đưa ra lời đề nghị với ông.

“Theo thông tin độc quyền được tiết lộ, Jurgen Klopp đang nghiêm túc cân nhắc trở lại làm HLV, nếu Real Madrid có lời đề nghị cụ thể vào mùa hè này.

Real Madrid luôn thu hút ông ấy. Klopp hiện hài lòng với công việc ở Red Bull (làm giám đốc bóng đá toàn cầu sau khi rời Liverpool vào hè 2024) và rất tâm huyết với dự án này. Nhưng ít nhất có 2 dự án mà ông ấy muốn trở lại, nếu mọi thứ phù hợp: Real Madrid và ĐT Đức”.